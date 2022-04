Spesso non siamo contenti di noi e soprattutto della nostra immagine allo specchio. È come se la dotazione fornitaci dalla natura non ci piacesse abbastanza, e questo succede molte volte per quello che riguarda i capelli. Per esempio molte persone ammirano le chiome ricce, ma chi le porta dalla nascita non è sempre della stessa idea.

Molte donne, infatti, nate con una voluminosa chioma di capelli inanellati, hanno il desiderio di stirarli e averli simili a spaghetti. Questo sembra incredibile ma ci sarebbe un motivo. Queste persone, infatti, non hanno tutti i torti a desiderare di lisciare i capelli ricci e ne scopriremo le motivazioni.

Il riccio non dona a tutte

I capelli ricci, quando curati e definiti, risultano molto belli da vedere. Così come un uso sapiente del make up può modificare in meglio e camuffare i difetti del volto oppure esaltarne i punti strategici, i capelli possono fare la stessa cosa.

Una pettinatura vaporosa ha la capacità particolare di rendere più affascinanti quei volti dai tratti spigolosi. I ricci addolciscono la mascella marcata, l’ovale quadrato o rettangolare, come se ne limassero gli angoli, arrotondandoli e addolcendoli.

Radici piatte e boccoli voluminosi sono le acconciature che fanno meglio al caso, soprattutto quando le onde sono vaporose e arrivano all’altezza degli zigomi e del mento. Ci sono casi però, laddove il capello riccio non dona ma toglie potenzialità a un bel viso.

Incredibile ma ci sarebbe un motivo sul perché chi vuole lisciare i capelli potrebbe avere ragione

Belli i ricci, ma chi ha il viso ovale o rotondo potrebbe dissentire. Questo tipo di acconciatura non dona per niente alle donne paffute o con i tratti del volto arrotondati. Non sbagliano quindi le donne dall’ovale tondeggiante nel voler cercare di stirare i capelli a tutti i costi, puntando sul liscio. Questo perché il ricciolo, in questo caso, non fa che accentuare la rotondità del volto, andando inoltre a discapito dello slancio del collo.

Meglio, dunque, un’acconciatura lineare per chi ha lineamenti arrotondati. Niente volume, soprattutto attorno agli zigomi, che vanno invece sfilati grazie al delicato appoggio sovrastante di capelli perfettamente diritti. Il taglio insomma deve essere verticale e privo dell’effetto volume, fatta eccezione per le radici. Radici gonfie e piega liscia, hanno infatti il pregio di sfilare un volto tondo.

