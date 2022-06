La bellezza in una donna si vede da come tratta il proprio corpo. Prendersene cura regolarmente e con attenzione permette di sfoggiare un fisico giovane e attraente. Eliminare le imperfezioni varie e i segni del tempo è un buon inizio, ma bisogna anche saper valorizzare i punti di forza. Se un viso libero da baffetti e peli sul mento fa colpo, uno sguardo accattivante non è da meno per prendersi la scena. Gli occhi non sono solamente lo specchio dell’anima, ma un potente mezzo di comunicazione. Per questo molte donne puntano regolarmente su prodotti come mascara o eyeliner.

In ogni caso, bisognerebbe prestare attenzione alle controindicazioni. Alla lunga questi cosmetici potrebbero seccare e indebolire le ciglia, soprattutto se ci si dimentica di rimuoverli a fine giornata. Per rafforzarle e mantenerle in salute potremmo ricorrere a un aiuto naturale, che potrebbe già nascondersi in casa nostra.

Curare la beauty routine

Per avere ciglia folte e uno sguardo seducente non basterà applicare i giusti prodotti, se poi non adottiamo alcune accortezze. Una buona pulizia parte dalla rimozione puntuale del make up prima di andare a dormire. Solo così potremo consentire alle ciglia di respirare correttamente.

Mentre ci strucchiamo, usiamo un detergente delicato per massaggiare la palpebra. Aiutiamoci con un dischetto di cotone per distribuire il prodotto. Così facendo prepareremo adeguatamente le ciglia al trattamento della mattina successiva.

Per avere ciglia folte e uno sguardo seducente basterebbe questo rimedio naturale delicato quanto borotalco e olio d’oliva

I due rimedi più conosciuti per rinforzare le ciglia sono borotalco e olio d’oliva. In effetti sono ottime soluzioni casalinghe, ma potremmo volerne risparmiare un po’ per usi futuri. Per questo entra in gioco un altro prodotto fenomenale per la cura della persona: il tè verde.

Questo ingrediente ha ottime proprietà naturali che favorirebbero la ricrescita delle ciglia. Lo si può sfruttare molto facilmente; innanzitutto dovremo preparare il classico infuso con le bustine. Aspettiamo che si raffreddi, poi imbeviamo un pezzo di cotone.

Tamponiamo le ciglia con la soluzione e lasciamola agire per circa 15 minuti. Per finire risciacquiamo tutto con qualche manciata di acqua fresca. Ripetiamo il trattamento quotidianamente, meglio la sera prima di coricarsi a letto. Il suo effetto rigenerante non solo dovrebbe contribuire a rinvigorire le ciglia, ma anche a sgonfiare le fastidiose occhiaie.

Lettura consigliata

