Mare blu zaffiro e panorama come quello di Mykonos e Santorini in queste perle italiane amate dai turisti

La Grecia, con le sue isole, è stata definita come una perla mediterranea che ospita milioni di turisti ogni anno. Mykonos e Santorini sono le mete più gettonate, anche dagli italiani. I vicoli, le case bianche e blu, l’atmosfera gioiosa e il mare cristallino sono le caratteristiche che ci fanno amare queste località.

Tuttavia, degli angoli di paradiso tutti italiani sono stati associati alle isole della Grecia. Infatti, queste meraviglie offrono dei panorami mozzafiato, con strutture e case bianche con qualche sfumatura blu, a picco sul mare. Simili a quelle che amiamo delle isole greche.

Non è un caso che molti ci invidiano per le nostre bellezze. Sebbene, i Paesi europei ospitino delle incantevoli città, con storie e tradizioni da raccontare che affascinano, l’Italia è tutt’altra cosa. Basti pensare a Venezia, Palermo, Firenze e Roma, per cui non ci sarebbero parole per descriverle.

Inoltre, il nostro mare è uno dei più belli. Certo, Maldive e Caraibi sono il top, tuttavia, ci sono spiagge in Italia che non hanno nulla da invidiare. Anzi, l’esatto contrario. In ogni caso, mare blu zaffiro e panorama come quello di Mykonos, dove il bianco regna, si può trovare a Vieste e nelle isole di Panarea e Levanzo.

Vieste e le sue spiagge

Vieste, in Puglia, è stata considerata come la perla del Gargano. Ogni anno ospita milioni di turisti, poiché è diventata famosa per le sue spiagge e per la sua costa mozzafiato. Famoso, inoltre, è il Pizzomunno, un faraglione bianco maestoso sulla spiaggia della Scialara.

Proprio quest’ultima è stata eletta come la più bella su TripAdvisor, in cui si erge il centro storico di Vieste, bianco e costernato da una natura rigogliosa. Un’altra spiaggia stupenda e adatta anche ai bambini è quella di Scialmarino. Tuttavia, dopo quella di Pizzomunno, le spiagge più belle, secondo i turisti, sono la spiaggia di Porto Greco e quella di Vignanotica.

Altre perle mediterranee sono le isole di Levanzo e Panarea, in Sicilia. Una appartenente alle Egadi e l’altra all’Eolie, entrambe presentano una costa ricca, con strutture bianche e colorate. Il mare è davvero spettacolare, talmente bello che le barche sembra stiano volando.

Il panorama, poi, è bellissimo. Non a caso, l’economia di entrambe le isole si basa, per lo più, sul turismo. Vale la pena visitarle, almeno una volta nella vita. Insomma, non c’è bisogno di andare lontano, perché la vacanza perfetta è più vicino di quanto si pensi.

