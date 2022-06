Quando la calura e la cappa d’afa ci abbattono e boccheggiamo come pesci in cerca di aria, vorremmo scappare al fresco. Milano può offrire molto da fare gratis ma quando le temperature esplodono si sente la necessità di andare in un luogo verdeggiante. In questo articolo faremo la conoscenza di un borgo dove poter trovare ristoro e respirare aria buona poco distante da Milano. Si tratta di una località che offre un’opportunità unica per trascorrere una giornata indimenticabile con o senza bambini.

Questo borgo da Guinness è il top per una gita fuori porta in Lombardia per le distese verdi e il ponte sospeso

Siamo in provincia di Bergamo precisamente in Val Brembana. Dossena è un ridente paesino, denominato “borgo del sole” grazie alla posizione favorevole. Dossena è la meta ideale per sfuggire dalla città per il weekend e respirare aria pura. I prati sono ben tenuti e verdeggianti: si può correre liberi e scalzi sui dolci valichi o fare capriole come un tempo. Dossena non è una meta solo contemplativa ma anche luogo di pura azione. Nel comune bergamasco ci attende, infatti, anche un’attrazione spettacolare unica al Mondo.

Il ponte tibetano più lungo al Mondo

L’adrenalina non mancherà di certo in una gita a Dossena grazie al ponte tibetano, ossia sospeso, più lungo del Mondo. Sono 505 i metri di lunghezza del ponte che si trova fra le Vette della Grigna e delle Prealpi Orobiche. Coraggiosi ed impavidi possono attraversare il ponte con funi d’acciaio a pedata discontinua con il batticuore ma in totale sicurezza perché si è imbracati con ben due funi e moschettoni. Il ponte si percorre in 40 minuti circa ma è obbligatoria la prenotazione. L’accesso è però consentito ai bambini solo se di età superiore ai 12 anni e che abbiano superato l’altezza di 140 cm.

Le miniere

Dossena è celebre anche per le miniere di fluorite che nel Secondo dopoguerra rifornivano la NASA. Per le missioni spaziali era necessaria quale combustibile dei razzi. La cittadina della Val Brembana era già nota come polo minerario ai tempi dell’Impero Romano. Ora, dopo la definitiva chiusura nel secolo scorso, le miniere sono state ripristinate e possono essere visitate. Guide esperte sapranno condurci in un affascinante viaggio che coinvolgerà soprattutto i bambini. I più piccoli rimangono sempre molto colpiti da questa esperienza.

Andar per golosità

Il territorio bergamasco, come noto, è ricchissimo di specialità enogastronomiche e Dossena non è certo da meno. Per prima cosa va citato il formaggio un prodotto lattiero caseario che viene affinato proprio in miniera con un microclima che lo rende unico. Potremo assaggiare un pranzo rustico con i formaggi caprini e vaccini o il salame tipico. Non possiamo non fare scorta di yogurt e dello zafferano di montagna per un superlativo risotto alla milanese.

Le passeggiate e gli eventi

Nel Borgo del Sole, come indica il cartello di benvenuto, il weekend c’è sempre qualcosa da fare. Il Comune e l’Associazionismo locale sono attivissimi e hanno messo in programma molti eventi. La miniera sarà lo scenario di una rassegna teatrale che con diversi spettacoli animerà le serate di luglio. Ogni sabato si tiene, inoltre, il mercatino con i prodotti tipici.

Questo borgo da Guinness è il top e dista meno di 100 km da Milano.

