Queste 3 isole italiane sono straordinarie per una gita a maggio spendendo pochissimo e hanno poco da invidiare a Sardegna e Sicilia

Le isole italiane sono da sempre una delle mete più ambite di tutto il Mondo. La Sicilia, la Sardegna che oltre alle sue spiagge uniche al Mondo e al mare cristallino dà la possibilità di fare un trekking mozzafiato in alcuni luoghi che pochi conoscono e anche la più piccola Isola d’Elba con una bellssimo salotto con la sua piscina naturale da visitare assolutamente, sono luoghi davvero magici dove passare una vacanza da sogno. Pur con tutti i pregi del mondo, però, hanno un difetto. Con l’arrivo dell’estate vengono invase dai turisti e i prezzi di soggiorni, pernottamenti e consumi salgono alle stelle. Per nostra fortuna esistono mete altrettanto belle e molto più economiche. Ad esempio queste 3 isole italiane sono straordinarie in questo periodo per una vacanza low cost e hanno poco da invidiare alle “sorelle maggiori”. Vediamo quali sono e iniziamo a preparare i bagagli.

La bellezza incontaminata di Capraia

Una delle isole dell’Arcipelago Toscano di cui si parla sempre troppo poco è Capraia. Ed è un errore davvero madornale. Visitare Capraia significa immergersi in un territorio incontaminato fatto di paesaggi aspri, meravigliosi scorci naturali e spiagge da sogno. Si raggiunge in traghetto da Livorno e per il primo bagno di stagione i luoghi migliori sono la Cala Rossa e la Cala della Mortola.

L’Isola Polvese è il perfetto mix tra natura e cultura

Molti credono che isola sia sinonimo di mare aperto. In realtà non è proprio così. La meravigliosa Isola Polvese si trova infatti al centro del Lago Trasimeno, in provincia di Perugia. Un territorio che ha pochi eguali in Italia. L’Isola Polvese è famosa per le sue bellezze naturali e per gli oliveti da cui si ricava un pregiatissimo olio.

Non mancano anche le opere di interesse architettonico. Se la scegliamo per la nostra gita di maggio non possiamo perderci il castello medievale e le chiese di San Secondo e San Giuliano.

Il terzo luogo che non possiamo perderci in questo periodo dell’anno è l’Isola di San Nicola. La troveremo in provincia di Foggia e ci farà letteralmente innamorare appena metteremo i piedi a terra. Questa piccola isola è un vero e proprio libro di storia e ospita resti di monumenti risalenti all’XI secolo. Il tutto incastonato in un paesaggio incontaminato fatto di calette e scogliere che si affacciano direttamente sul mare.

La meta perfetta per staccare dalla routine quotidiana e riscoprire la pace del contatto con la natura.

