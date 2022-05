Noi italiani siamo un popolo particolarmente fortunato, anche se abbiamo la pessima abitudine di lamentarci sempre. Ogni giorno il nostro Paese ci regala borghi indimenticabili, spiagge da sogno e incredibili spettacoli naturali. E le sorprese sembrano davvero non finire mai. L’ultima è arrivata qualche giorno fa in questo meraviglioso castello a due passi da Torino. Vediamo di cosa si tratta e perché questo luogo magico ha pochissimo da invidiare alla famosissima Reggia di Caserta. Dopo aver letto questo articolo forse inizieremo a prenotare la nostra prossima gita fuori porta.

La meta perfetta per una gita a maggio

A Caravino, piccolo Comune della città metropolitana di Torino, si nasconde uno dei castelli più belli d’Italia. Stiamo parlando del Castello di Masino, famoso per aver ospitato per secoli i Conti Valperga. Nel corso della storia, la struttura subì molte modifiche e diventò una fortezza inespugnabile con muri altissimi e torri di guardia.

Oggi le fortificazioni non ci sono più. La loro rimozione e 3 anni di lavori di recupero, però, hanno lasciato spazio a una scoperta incredibile. Dietro quei muri si nascondevano dei meravigliosi affreschi seicenteschi in straordinario stato di conservazione.

Affreschi che possiamo ammirare nel Salone dei Savoia e che fanno del Castello di Masino una meta imperdibile per una toccata e fuga a maggio.

Questo meraviglioso castello a due passi da Torino ha poco da invidiare alla Reggia di Caserta ed è protagonista di una scoperta sensazionale

Parlare soltanto degli affreschi appena scoperti è riduttivo per descrivere la bellezza del Castello di Masino. Prenotiamo una visita sul sito ufficiale o su quello del FAI (il Fondo che si occupa della tutela del patrimonio artistico nazionale). Non soltanto potremo ripercorrere le tappe che hanno portato alla nuova scoperta. Ci troveremo immersi in un luogo da fiaba.

Il maniero è infatti circondato da un enorme parco fatto di giardini all’inglese, boschi e di uno dei labirinti botanici più estesi d’Italia. Imperdibile anche l’interno della struttura. Oltre alla sala degli affreschi, meritano una visita la Galleria dei Poeti e la Residenza di Madama Reale. La prima è un lunghissimo corridoio in cui troveremo dipinti i volti dei più importanti letterati della nostra storia.

La seconda è un piccolo castello nel castello. Ha ospitato per anni i reggenti di Casa Savoia, ha un cortile unico nel suo genere e una torre impreziosita da meravigliosi dipinti.

