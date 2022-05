Già da qualche settimana tantissime persone hanno iniziato una vera e propria corsa alle prenotazioni per le prossime vacanze estive. C’è chi però è ancora nella fase decisionale ed è alla ricerca di un bel posto dove rilassarsi e godersi il meritato riposo. In questa fase di ricerca ci vengono in aiuto alcuni portali che, ogni anno, stilano delle classifiche per aiutare i turisti nella scelta.

Tra questi spunta TripAdvisor che, in vista delle imminenti vacanze estive, ha rilasciato la sua “Travellers’ Choice Awards 2022”. In sostanza, si tratta della classifica delle 25 spiagge più belle d’Europa, dove appaiono ben 4 spiagge italiane. Nelle prossime righe sveleremo quali sono e perché vale la pena andarle a visitare.

Un meritatissimo primo posto

Al primo posto di questa speciale classifica troviamo proprio una spiaggia italiana che, tra l’altro, è anche al decimo posto della classifica mondiale. Stiamo parlando della Spiaggia dei Conigli di Lampedusa. Con la sua acqua limpida e cristallina e la sabbia bianca e finissima, questa baia ha davvero stregato tutti. L’anno scorso, per contrastare l’enorme affluenza dei turisti e per tutelare l’ambiente, l’accesso alla spiaggia era consentito solo previa prenotazione gratuita. Non sembra ancora chiaro se le Autorità prenderanno lo stesso provvedimento anche quest’anno. Tuttavia, questa decisione, ampiamente condivisibile, permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza ancora più affascinante.

Sembrerà di stare in Thailandia visitando queste 4 splendide spiagge italiane elette tra le 25 più belle d’Europa

Al decimo posto, dopo le bellissime coste greche e spagnole, compare un’altra spiaggia siciliana, ossia Cala Rossa. Situata sull’Isola di Favignana, non è propriamente una spiaggia, ma una scogliera rocciosa che si può raggiungere percorrendo un breve sentiero oppure in barca. La baia si estende al fianco di meravigliose cave di tufo che, illuminate dai raggi solari, vanno a sfumarsi nel mare rendendolo chiaro e cristallino.

Al diciottesimo posto, invece, troviamo la Spiaggia di Lu Impostu, sulla costa di San Teodoro, nella Sardegna nordorientale. Lunga 1 km e molto larga, questa spiaggia è una vera e propria meraviglia a cielo aperto. Infatti, essa è caratterizzata da dune di sabbia bianca e finissima, dalle quali spunta una folta vegetazione composta da ginepri, mimose, cardi e gigli marini. Il mare, invece, riflettendo i raggi solari, appare di color turchese ed è costituito da fondali sabbiosi e poco profondi. Per questo motivo è la spiaggia ideale per chi ha dei bambini.

Infine, alla posizione numero 23, troviamo l’incantevole Spiaggia di Tropea, che già l’anno scorso avevamo inserito tra le 5 spiagge più belle da vedere. Si tratta di un vero e proprio paradiso in terra, dove possiamo trovare, anche qui, una lunga spiaggia bianca ed un mare limpido e azzurro. Il valore aggiunto, però, è proprio il centro storico di Tropea, dove si possono ammirare strutture architettoniche e vicoletti davvero incantevoli. Quindi, ecco perché sembrerà di stare in Thailandia visitando queste imperdibili spiagge.

Approfondimento

Ecco 3 mete turistiche, tra le più gettonate d’Italia, dove trascorrere delle vacanze all’insegna del relax e del divertimento