Mancano poco meno di 2 mesi all’inizio dell’estate e già tantissime persone si stanno organizzando per decidere dove trascorrere le vacanze estive. È proprio questo, infatti, il periodo ideale per pianificare eventuali partenze e soggiorni e per trovare sconti o prezzi ancora piuttosto bassi.

Anche per quest’estate si prevede un enorme afflusso di turisti nei luoghi più gettonati e bisogna, quindi, giocare d’anticipo. In questo articolo sveleremo 3 perle della nostra Penisola dove vale la pena sostare per qualche giorno per garantirsi dei giorni di totale relax.

Partiamo dalla Calabria

Una delle mete più interessanti da puntare per quest’estate è sicuramente l’Isola di Capo Rizzuto. Questo comune, con poco più di 17.000 abitanti, si trova in Calabria, in provincia di Crotone, ed è una vera perla del nostro Paese. Non si tratta di un’isola, anche perché dista 4 km dal mare, ma di un magnifico promontorio nel cuore dell’Area Marina Protetta più estesa d’Europa. È una sorta di oasi, dove le bellissime spiagge di sabbia finissima s’incontrano con le acque cristalline.

Ecco 3 mete turistiche, tra le più gettonate d’Italia, dove trascorrere delle vacanze all’insegna del relax e del divertimento

Un altro luogo meraviglioso che vale la pena visitare quest’estate si trova in Puglia, più precisamente nel Salento. Stiamo parlando della Spiaggia di Baia dei Turchi, situata a nord di Otranto e inserita tra i 100 luoghi italiani tutelati dal FAI. Caratterizzata da un mare pulito e cristallino, Baia dei Turchi è perfetta sia per gli amanti della sabbia sia per gli amanti della roccia. La zona è veramente ben servita con bar, ristoranti e numerosi hotel e B&B nei quali soggiornare. Da questo tratto di costa si può facilmente raggiungere il centro storico di Otranto, eletto come uno dei borghi più belli d’Italia.

Infine, risalendo lo stivale e rimanendo sulla costa adriatica, arriviamo nelle Marche, in provincia di Ancona. Qui possiamo trovare una delle spiagge più belle d’Italia, ossia la spiaggia di Mezzavalle. Completamente immersa nel Parco del Conero, si tratta di un meraviglioso litorale composto da sabbia e sassolini bianchi, completamente privo di stabilimenti balneari. Da qui è possibile fare il bagno nel mare azzurro e verde smeraldo, in un contesto dominato dalle rocce e dalla flora del Monte Conero. La spiaggia si può raggiungere a piedi, attraversando vari sentieri, o per via mare.

Quindi, ecco 3 mete turistiche assolutamente da non perdere quest’estate se si vogliono trascorrere delle vacanze indimenticabili.

