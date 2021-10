Anche se sembra controintuitivo, andare al mare a ottobre potrebbe essere per molti un’esperienza da vivere e provare. Alcune mete turistiche, infatti, di solito preda del turismo di massa, sono perfette da visitare in questo periodo. Certo, pochi hanno il coraggio di immergersi nelle acque fredde, ma in questi luoghi, spesso, c’è molto di più.

Le mete, che vedremo tra poco, non sono solo ideali per una toccata e fuga, o per un weekend romantico. Ma anche per chi ha la fortuna di trascorrere le ferie in questo periodo, o per chi non ha particolari impegni.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Possiamo fare il bagno anche ad ottobre in queste incredibili località dove l’autunno tarda ad arrivare

Tra le mete ideali, in Italia abbiamo tantissime zone del Sud dove, salvo piogge, possiamo trovare le stesse temperature tipiche di settembre.

Per i più temerari e coraggiosi, in questi luoghi è possibile concedersi anche qualche bagno. Certo l’acqua sarà un po’ fredda, ma è comunque un’esperienza rigenerativa per il corpo e la mente.

Fra le mete italiane preferite in questo periodo vi è Lampedusa. Quest’isola situata vicina alle coste nordafricane, oltre ad offrire ottime temperature, possiede spiagge e paesaggi mozzafiato.

Famosissime ed assolutamente da visitare sono l’isola dei Conigli e Cala Tabaccara.

Restando in Sicilia, un arcipelago da visitare ed adatto per le vacanze tardive è quello delle Isole Eolie.

In queste isolette, oltre alle spiagge e il mare cristallino, ci si può anche avventurare alla scoperta della natura incontaminata. Assolutamente da vedere sono anche i crateri dei vulcani, sempre se possibile.

Risalendo lo stivale, approdiamo nel Salento. Anche se è una delle mete estive per eccellenza, è proprio in questo periodo dell’anno che si può respirare la vera autenticità di questa terra.

Infatti, le strade, le piazze e le spiagge si svuotano, e lasciano lo spazio alla calma, alla tranquillità ed alla natura. Assolutamente da visitare è Lecce, che molti considerano la Firenze del Sud.

Mentre, per chi desidera farsi un bagno, ecco 3 bellissime spiagge del Salento poco conosciute da visitare tutte in una settimana.

Quindi, possiamo fare il bagno anche ad ottobre in queste incredibili località dove l’autunno tarda ad arrivare.

A pochi passi dall’Italia

Al di fuori dei confini italiani, vi sono altre mete molto gettonate per le vacanze di ottobre. Fra queste vi è l’isola di Malta, situata a pochi chilometri dalla Sicilia, nel cuore del Mar Mediterraneo.

Oltre alle temperature molto buone anche in autunno, vi è una minore affluenza di turisti ed i costi dei voli e pernottamento sono irrisori.

A Malta, oltre a fare un bel bagno e sostare nelle bellissime spiagge, si possono visitare musei ed aree archeologiche di grande interesse.