Tantissime persone sono alla ricerca di posti incantevoli dove trascorrere le vacanze estive in totale relax.

E sui social stanno già spopolando le foto ed i video di posti straordinari da visitare.

Infatti, ecco la classifica delle migliori 5 spiagge d’Italia che stanno già facendo impazzire i social network per la loro bellezza.

Dalla Calabria al Salento

Al primo posto di questa classifica inseriamo le Spiagge di Tropea. Parliamo di spiagge, perché citarne solo una sarebbe davvero riduttivo. Tutta la costa di Tropea merita almeno una visita, per il mare meraviglioso color turchese e la sabbia bianchissima. Ogni spiaggia è un piccolo angolo di paradiso.

Inoltre consigliamo di visitare anche il centro storico, molto particolare e caratteristico.

Al secondo posto di questa classifica troviamo la spiaggia di Pescoluse, nel Salento.

I fondali bassi, l’acqua cristallina e la sabbia bianca, rendono questa spiaggia ricercatissima. Infatti, è una delle più visitate da chi sceglie di trascorrere le vacanze nel basso Salento.

Si possono trovare sia tratti di spiaggia libera, sia occupata da sdraio e ombrelloni da noleggiare.

È l’ideale per chi ha dei bambini, perché il divertimento è assicurato.

Per il terzo posto ci trasferiamo in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo. La spiaggia raccoglie ogni anno la visita di viaggiatori provenienti da tutto il Mondo.

Il fascino di questa costa sta nelle acque calme e trasparenti e nella lunga spiaggia di sabbia dorata. Il panorama poi è davvero mozzafiato.

Al quarto posto una delle spiagge più belle della Sardegna, ossia Cala di Monte Turno, a Sud dell’isola.

La sua caratteristica forma ad arco, ospita una spiaggia con sabbia bianchissima e il mare verde smeraldo.

Intorno la macchia mediterranea e la natura incontaminata, rendono questo luogo un paradiso dove trascorrere giornate in pieno relax.

Concludiamo questa classifica con uno dei tratti di costa più belli della Liguria: Baia del Silenzio, a Sestri Levante. Si tratta di un luogo quasi fiabesco. Case coloratissime e edifici storici fanno da cornice a questa spiaggia davvero meravigliosa. Non solo relax, ma anche cultura ed amore per la scoperta.