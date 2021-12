La vita di ogni persona si compone di tanti e diversi momenti. Vi sono quelli impegnativi e stressanti, ma fortunatamente anche quelli piacevoli e di svago.

Approfittando delle festività in arrivo, tante potrebbero essere le occasioni per evadere dalla routine e per concedersi qualche giorno od ora in totale spensieratezza.

Tanto più perché sotto Natale molte sono le iniziative che ci consentono di vivere atmosfere d’incanto e magia. Un modo per assaporare a pieni polmoni questa festa tanto attesa.

Sembrano usciti da un libro di fiabe questi mercatini incastonati nella bellezza incontaminata delle montagne

Abbiamo già visto l’allestimento di questo mirabolante paese delle meraviglie, divertente per adulti e bambini. O ancora, questo pittoresco borgo d’antica cartolina che per Natale si carica di presepi.

In questo periodo sono davvero tante le esperienze da vivere in lungo e in largo per la nostra penisola. Ve n’è per ogni gusto ed età.

Attrazione classica ma forte per tutti, sicuramente sono i suggestivi mercatini allestiti in varie città e paesi.

Sorprende scoprire quanti ve ne siano e come abbiano caratteristiche differenti gli uni dagli altri.

Spesso tendiamo a pensare che debbano sorgere in mezzo a paesaggi urbani costruiti dall’uomo, in realtà ve ne sono anche di calati nella natura.

Visitare i mercatini quindi diventa anche la possibilità di visitare scenografie suggestive avvolte da un’aura particolarmente speciale.

I mercatini del Lago Carezza

Ai piedi dei monti Latemar, del gruppo dolomitico in Trentino Alto Adige, vi è un lago alpino dal nome particolarmente dolce e sinfonico: il Lago Carezza.

Uno specchio d’acqua circondato da alberi e montagne che vi si riflettono. Un vero e proprio paradiso naturale dove fuggire dal trambusto della città e dalla quotidianità. Il tutto a soli 20 minuti di auto dalla città di Bolzano.

Ad amplificare la seduzione di questo posto già fiabesco, l’iniziativa “Magie natalizie al Lago di Carezza”. Cominciato a fine novembre, si terrà fino al weekend del 18 e 19 dicembre 2021, dalle ore 10 fino alle 20. Bisognerà ovviamente prenotarsi ed essere muniti di Green Pass per parteciparvi.

Sarà possibile passeggiare attorno al lago in un percorso illuminato e ricco di decorazioni natalizie, ma soprattutto visitare dei mercatini davvero graziosi.

Intorno alle sponde del lago, infatti, durante l’evento, si stagliano tante piccole casette illuminate a mo’ di lanterna. Queste ospitano i prodotti tipici culinari e artigianali della zona, che potremo acquistare.

Nel paesaggio innevato si potranno inoltre ammirare estasiati statue di ghiaccio che richiamano le tradizionali e affascinanti leggende del luogo. Infatti, tante sono le storie circa queste montagne e che vale la pena approfondire.

A portare tepore e a infondere un senso di calda accoglienza, grandi stufe a legna per riscaldarsi.

Inoltre, interessante anche l’installazione di un presepe di grandezza naturale.

Suoni, profumi e aspetti visivi, tutto sarà a tema natalizio e invernale.

