La quotidianità spesso risulta estenuante nel suo ripetersi sempre uguale e divisi tra mille impegni. A volte, si sente proprio la necessità di staccare e magari concedersi un soggiorno altrove in compagnia della famiglia.

In questo modo, si potrà cambiare aria e vedere interessanti attrattive, ma allo stesso tempo divertirsi e godersi le persone più care. Bisognerà quindi approfittare di un weekend libero per farlo.

Non sempre è facile trovare la destinazione ideale, tanto più se vi si devono trascorrere pochi giorni. In più, la meta deve incontrare anche i gusti dei bambini, così che possa risultare un viaggetto piacevole per tutti.

Ecco dove trascorrere un weekend da favola con i bambini per assaporare una magica atmosfera da sogno

Trattandosi di un weekend, converrà prima di tutto rivolgersi verso una destinazione facilmente visitabile in poco tempo. Quindi, le città troppo grandi e dispersive forse sarebbe meglio escluderle, tanto più dovendosi muovere con i bambini.

Trovandoci in autunno, poi, certo non guasterà raggiungere una meta il cui clima risulti mite.

In più, essendo i piccini i viaggiatori più esigenti, bisognerà valutare cosa potrebbe piacere ed entusiasmare loro.

Poche cose probabilmente i bambini amano come il Natale. Manca ancora un po’ per questa festività, ma in certe città si può dire arrivi con anticipo e duri un po’ più a lungo.

È ciò che succede nella piccola e accogliente città di Salerno, temperata dalla presenza del mare.

L’evento che incanterà grandi e piccini

A distanza di due anni, a causa del Covid, Salerno torna infatti a caricarsi di luminose e intriganti luci per Natale. Arriva infatti Luci d’artista dal 26 novembre 2021 al 30 gennaio 2022, un evento completamente gratuito.

In questo periodo l’intera cittadina sarà costellata di luccicanti impianti di varie forme e colori, delle vere e proprie opere d’arte.

Il centro storico, strade principali e non, tutto brillerà per quest’evento. Attrazione di punta sarà sempre il cosiddetto Giardino Incantato, la villa comunale che ogni anno raccoglie numerose decorazioni incentrate su una tematica.

Per non parlare poi del bellissimo lungomare, da poco arricchitosi di un’enorme piazza direttamente a ridosso del mare, Piazza della Libertà.

Inoltre, la prima settimana di dicembre, alle varie attrazioni si unirà anche un enorme e luccicante albero di Natale in Piazza Portanova.

Non è da escludersi poi che possano esserci per la città anche i consueti e deliziosi mercatini di Natale.

Perché tutto funzioni nel periodo Covid senza pericoli, si controllerà il numero di pullman e visitatori. Questi ultimi, dovranno avere il Green Pass per poter accedere.

Ecco quindi dove trascorrere un weekend da favola con i bambini per assaporare una magica atmosfera da sogno.

