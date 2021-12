Il pranzo di Natale mette alla prova anche le cuoche più esperte. In testa abbiamo tante idee per stupire con gusto gli ospiti, ma forse non tutte sono così semplici e realizzabili. Per questo finiamo sempre con preparare le stesse pietanze viste e riviste.

Eppure, basta poco per dare vita a preziosi manicaretti alternativi alle portate classiche. Sin da subito, infatti, potremmo festeggiare il Natale con questi 3 antipasti facili e veloci che arricchiranno di gusto e fantasia le feste.

Se abbiamo altro in mente, però, potremmo seguire qui alcune gustose ricette diverse dalle solite preparazioni natalizie. Vediamo quali sono e come prepararle.

Altro che banali tartine, con la pasta sfoglia possiamo realizzare 3 antipasti appetitosi e super veloci per accogliere il Natale

Per cominciare con il piede giusto il pranzo natalizio non c’è niente di meglio di un buon antipasto che sappia ingolosire. Uno degli ingredienti più utilizzati in questo caso è certamente la pasta sfoglia. Con essa potremmo dare vita a una sfiziosa torta salata da servire anche come aperitivo.

Potremmo, poi, seguire altre idee altrettanto deliziose, perfette per inaugurare il pasto più importante dell’anno. Come prima proposta abbiamo pensato a delle sfogliate di prosciutto e mozzarella.

Per realizzarle dovremo innanzitutto ungere una teglia rivestita con carta assorbente. Quindi, adagiamo una mozzarella e un po’ di scamorza, entrambe tagliate a pezzetti.

Dopodiché, rompiamo qualche fetta di prosciutto con le mani e distribuiamo i pezzettini anch’essi nella teglia. Per finire copriamo con uno strato rettangolare di pasta sfoglia e inforniamo tutto per 30 minuti a 210 gradi.

Caramelle di sfoglia con lenticchie

Con una rotella tagliamo un rotolo di pasta sfoglia in tanti rettangoli quante caramelle vogliamo realizzare. Per ognuna sistemiamo nel mezzo metà fetta di speck con sopra un cucchiaio di lenticchie.

A questo punto richiudiamo le estremità della pasta a mo’ di caramella, lasciando aperta la parte centrale. Infine, inumidiamo le forme con una spennellata di latte e inforniamo a 200 gradi per circa 10 minuti prima di servire.

Cestini di mousse ai gamberetti

Come fatto sopra, dividiamo la pasta sfoglia in più parti, una per ogni cestino. Sistemiamo ciascun pezzo dentro uno stampo per muffin, in modo che ne prenda la forma.

Preriscaldiamo il forno a 200 gradi e cuociamo per 10 minuti i nostri stampi di sfoglia. Nel frattempo, sbollentiamo i gamberetti. Quindi, li frulliamo ancora caldi con della ricotta, un po’ di maionese, un pizzico di prezzemolo e sale e pepe.

Infine, utilizziamo il composto cremoso per farcire i cestini di sfoglia che abbiamo appena cotto. Dunque, altro che banali tartine, con la pasta sfoglia possiamo realizzare 3 antipasti appetitosi e super veloci per accogliere il Natale.