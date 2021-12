Con l’arrivo del freddo, a cambiare non sono stati solo i nostri vestiti ma anche gli smalti per la manicure. Il nostro mood invernale, infatti, ha preso il sopravvento con largo anticipo quest’anno e ha coinvolto outfit e mondo beauty.

In particolare, tante sono le ultime tendenze per le unghie delle mani, ancora in voga, come il french glitter e le plaid nails. La prima l’ha lanciata la regina dei social, Chiara Ferragni, proponendo un french sottile non del classico bianco ma pieno zeppo di brillantini. La seconda, invece, s’ispira alla decorazione tipica dei plaid con i quali ci avvolgiamo sul divano: un’unghia viene impreziosita da un vistoso tartan.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Queste tendenze sono sì originali e belle, ma potrebbero non essere l’ideale per chi vuole curare il proprio look in modo elegante a qualsiasi età. Quindi, in questo articolo, vedremo qual è l’alternativa super trendy da chiedere immediatamente alla propria estetista.

Dopo il french glitter, ecco la tecnica dei 5 smalti alla moda per unghie delle mani eleganti anche a 50 anni

La nail art più cool del momento, che farà furore anche durante tutto l’inverno 2022, si chiama skittles manicure. La sua caratteristica principale è che utilizza generalmente 5 smalti di 5 sfumature diverse di uno stesso colore dominante. Insomma, la soluzione ideale per chi non sa mai quale nuance scegliere e le vorrebbe tutte.

Finalmente è possibile indossarne più d’una contemporaneamente con un degradè di sfumature che va dalla più scura, sul pollice, alla più chiara, sul mignolo.

Questa tipologia di nail art ha fatto la sua comparsa anche all’inizio dell’autunno ma ora la vera novità sono i colori da scegliere.

Se ad ottobre prediligevamo bordeaux, marrone e beige, da dicembre in poi i protagonisti sono:

grigio;

blu e azzurro;

verde;

viola fino al malva;

rosso magari per le feste.

A chi sta bene

Se ci stessimo chiedendo chi può farla, la risposta sarebbe chiunque. Infatti, questa manicure è perfetta sia su mani più mature che anzi si arricchiscono con un tocco super trendy, sia per le giovanissime.

Quindi, dopo il french glitter, ecco finalmente la tecnica dei 5 smalti alla moda per unghie delle mani eleganti anche a 50 anni.

Inoltre, va bene per unghie lunghe ma anche per quelle corte perché non sono previsti decori ma solo semplici passate di smalto.

Poi, non è un problema neanche la forma. Squadrate o a mandorla non ha importanza, basta che siano ben limate, senza imperfezioni.

Infine, la bellezza della skittles manicure è che possiamo farla tranquillamente da sole, a casa.

Occorrono 5 smalti diversi, tutti sfumature del colore prescelto, oppure, se ce ne dovesse mancare uno, potremmo utilizzarne uno bianco o uno glitterato.

Approfondimento

Non il semplice smalto rosso o verde, ecco 4 fantastiche idee per unghie curate e belle durante le feste.