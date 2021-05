A volte si pensa che per fare una vacanza coccolati da mare cristallino e spiagge caraibiche si debba per forza andare all’estero. Ma ci sbagliamo. Il nostro Paese è bellissimo e può offrirci angoli di paradiso in cui passare vacanze indimenticabili. Basta solo saper cercare.

Oggi vogliamo far sognare ad occhi aperti il nostro pubblico e mostrargli un luogo incantevole, tra i più belli sull’intero pianeta. E si trova qui, in Italia. Sembrano le Seychelles, ma questa isoletta paradisiaca con calette da favola è una bellezza tutta italiana.

Una meraviglia naturale nel nord della Sardegna

Nella parte settentrionale della Sardegna, affacciata verso la Corsica, sorge la meravigliosa isola di Capo Testa. Il sito è stato proclamato di interesse comunitario (S.I.C.) secondo la Direttiva Comunitaria Habitat ed è dedicato alla conservazione delle biodiversità.

Capo Testa si trova a pochi chilometri da Santa Teresa di Gallura, affascinante località turistica molto vivace in estate. Sebbene sia di natura un’isola, è stata poi collegata al resto della Sardegna tramite un canale di terra artificiale.

Cosa fare e dove andare a Capo Testa

Anche se è una meta turistica, Capo Testa è in grado di offrire panorami e percorsi lontani dalla massa di viaggiatori. Infatti è il posto ideale non solo per gli amanti del mare, ma anche per chi è appassionato di escursioni e arrampicate. Qui ci si può inoltrare per diversi sentieri immersi nella macchia mediterranea e nella natura incontaminata. Imboccando il percorso giusto si può arrivare fino al faro, dal quale si può godere di uno spettacolo indescrivibile sulle bocche di Bonifacio.

Altri sentieri portano invece a calette nascoste e spiagge di sabbia dorata, alcune pubbliche. Rena di Ponente e Rena di Levante, separate dall’istmo, sono tra le più suggestive. Consigliati anche i lidi di Spiaggia Riparata e Spiaggia dei Graniti. Imperdibile è poi la visita a Cala Grande o Valle della Luna. Qui ci si può immergere in panorami mozzafiato tra pareti di roccia e mare verde smeraldo.

Capo Testa è un luogo incantevole che non credevamo di avere a due passi da casa. Infatti sembrano le Seychelles ma questa isoletta paradisiaca con calette da favola è una bellezza tutta italiana.

Approfondimento

In pochi conoscono questo meraviglioso tratto di mare azzurro immerso nella natura e lontano dal turismo di massa, una perla italiana