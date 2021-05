Se c’è una cosa che gli americani sanno fare è la grigliata. Uno dei loro segreti è senza dubbio la salsa barbecue, una salsa agrodolce con cui condire carni rosse o bianche, che ne esalterà i sapori senza svilirli. Quindi, se vogliamo rendere indimenticabili le nostre grigliate in giardino, non possiamo assolutamente farne a meno. Il problema però è che, come molte cose buone, anche la salsa barbecue tradizionale è altamente calorica. Seguendo la ricetta standard, conta circa 180 chilocalorie ogni 100 grammi.

Grazie alla ricetta di oggi, prepareremo la sua versione ipocalorica. Vediamo come preparare una salsa barbecue veloce che rende la carne grigliata tenera e succulenta con sole 10 chilocalorie a porzione. Una ricetta semplice e salutare, che non limita affatto i sapori. Vediamo insieme quali ingredienti occorrono e come prepararla.

Fare in casa la salsa barbecue è di per sé semplicissimo. Per la sua versione ipocalorica e con pochi carboidrati, basta variare qualche ingrediente. Dobbiamo avere:

a) 200 grammi di concentrato di pomodoro;

b) 1 spicchio d’aglio tritato;

c) 2 cucchiaini di senape;

d) 2 cucchiai di salsa di soia;

e) 2 cucchiai di aceto di mele;

f) 1 cipolla;

g) 1 cucchiaino di peperoncino in polvere;

h) 2 cucchiaini di paprica;

i) 1 cucchiaino di cumino;

l) 300 millilitri d’acqua;

m) sale quanto basta.

Le porzioni sono calibrate per condire carne per almeno otto persone.

Preparazione

La preparazione di questa versione della salsa barbecue con poche calorie è estremamente semplice. Basta far soffriggere con un po’ d’acqua cipolla e aglio. Dopodiché versiamo in pentola tutti gli altri ingredienti, mescolando per amalgamarli. Lasciamo cuocere la salsa per mezz’ora almeno a fuoco lento, o comunque finché raggiungerà la consistenza desiderata. Per una riuscita ottimale, prepariamola un paio di giorni prima della grigliata e conserviamola in frigo. Possiamo condirci qualsiasi tipo di carne. Gli ospiti non vorranno usare i tovaglioli per leccarsi le dita e saranno ancora più felici sapendo di non ingrassare.

