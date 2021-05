Alcuni animali, sebbene siano utili per l’ambiente, possono causare gravi danni alle nostre piante. Tra questi le lumache. Se ne abbiamo qualcuna nell’orto o in giardino facciamo attenzione, perché potrebbero aver preso di mira le nostre piantine. Infatti questi animali sono ghiotti delle foglie e dei piccoli germogli che crescono in primavera.

Per tenerle alla larga dalle colture e dormire sonni tranquilli non è necessario ricorrere ai prodotti chimici, che possono danneggiare fiori e verdure. È sufficiente un’operazione molto più rapida ed economica. Liberare orto e giardino dalle lumache che mangiano le foglie è semplice e veloce e non costa nulla con questi 2 semplici ingredienti naturali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Sabbia e gusci di noce per salvaguardare le piante

I due prodotti che possono salvare le piante dall’attacco delle lumache sono sabbia e gusci di noce. La prima cosa da fare è spargere qualche pugno di sabbia attorno alle aree del giardino. Le lumache se ne tengono alla larga, perché disidrata il loro corpo fatto soprattutto di acqua.

Come ulteriore protezione possiamo aggiungere qualche guscio di noce tritato. I cocci taglienti le dissuaderanno dall’attraversare la barriera che abbiamo creato per proteggere le piantine. Liberare orto e giardino dalle lumache che mangiano le foglie è semplice e veloce e non costa nulla con questi 2 semplici ingredienti naturali.

Alcune alternative a costo zero

Se non riusciamo a procurarci sabbia e gusci di noce, possiamo comunque sostituirli con altri ingredienti altrettanto efficaci. Ad esempio, al posto della sabbia possiamo spargere sale, segatura o cenere. Sono tutti efficaci repellenti naturali contro le lumache.

Allo stesso modo possiamo utilizzare dei gusci d’uovo rotti in sostituzione a quelli delle noci. Così, oltre che a respingere le lumache concimeremo anche il nostro terreno.

Approfondimento

Come liberarsi di api, vespe e calabroni in un colpo solo con pochi euro e questo potente rimedio casalingo