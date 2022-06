Sembrano le Maldive ma sono italiane queste spiagge incantevoli con mare turchese e cristallino che tutti ci invidiano

Le vediamo nelle pubblicità e nelle immagini che internet ci offre. Le Maldive sono proprio spettacolari. Le spiagge con la sabbia bianca, il mare azzurro e cristallino che sembra dipinto con gli acquerelli, le palme che creano un gioco di ombre e gli atolli su cui abitare.

Insomma, un sogno ad occhi aperti. Chi ha avuto la fortuna di visitare le Maldive le descrive proprio in questo modo. Sarebbe una vacanza estiva perfetta, all’insegna del relax. Peccato che distino più di 10 ore di aereo. Purtroppo, è il prezzo da pagare per godere di cotanta bellezza. Oppure no?

Ebbene, non abbiamo considerato le località che abbiamo in Italia. Il Bel Paese ha questo nome per un motivo, no? Perché è davvero bello, da cima a fondo, isole comprese. L’Italia offre posti incontaminati splendidi e piccoli angoli di paradiso, da cui non vorremmo staccarci mai, se solo potessimo.

Basta solo scoprirli. Per esempio, l’Italia non è solo mare. È fonte di monumenti storici e artistici di fama mondiale, che tutti ci invidiano. Ma è anche patria dei borghi medievali più belli. Ricchi di storia e tradizione, i borghi rappresentano il fiore all’occhiello. E vicino alla capitale italiana, due romantici laghi fanno da sfondo ad un borgo tutto da scoprire.

Tuttavia, se abbiamo voglia di mare, non c’è bisogno di andare lontano. Infatti, sembrano le Maldive ma sono italiane queste spiagge incantevoli di cui ci innamoreremo a prima vista. Regione? La splendida Sicilia.

Da una parte all’altra dell’isola

Questa regione ha proprio tutto. Mare, monumenti, montagne, buon cibo, buon vino, storia e tradizioni. La Sicilia è ricca di tanti angoli di paradiso, sparsi nelle varie province. Nel Trapanese consigliamo la bellissima spiaggia di San Vito Lo Capo.

Qui possiamo trovare un mare così turchese e cristallino che sarà possibile vedere i propri piedi adagiarsi sulla sabbia soffice. Sul lungomare e in giro per il paesello possiamo mangiare dell’ottimo cous cous di pesce, il piatto tipico della località, così come il caldo freddo, il dolce squisito al cioccolato.

Un’altra località bellissima, ma poco conosciuta, è la Riserva Naturale di Torre Salsa, gestita dal WWF, in provincia di Agrigento. Nella riserva sarà possibile ammirare le marne, come nella famosa Scala dei Turchi, le rocce e i canneti.

Sembrano le Maldive ma sono italiane queste spiagge incantevoli con mare turchese e cristallino che tutti ci invidiano

Se vogliamo completare la nostra vacanza con una visita in un borgo meraviglioso, consigliamo Tindari, in provincia di Messina. Visitabile anche in un solo giorno, Tindari è da vedere almeno una volta nella vita, ma soprattutto non possiamo lasciarci sfuggire i Laghetti di Marinello.

Maestoso è il suo santuario, in cui è possibile ammirare la Madonna Nera di Tindari. Tuttavia, ci sarebbe molto altro da visitare. In ogni caso, basta guardare le immagini su internet per scoprire di cosa si tratta. Sarà davvero una sorpresa.

Lettura consigliata

Mare cristallino da togliere il fiato e sabbia bianca in queste spiagge elette come le più belle d’Italia