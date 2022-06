Ci sarebbe malora in quel del reality dell’Isola dei Famosi con la conduzione di Ilary Blasi. Nelle ultime ore filtra la notizia del tutto ufficiosa dell’assenza di un rinnovo di contratto. Sembrerebbe che l’unico reality in programma per la prossima stagione televisiva sulle reti Mediaset sia Grande Fratello Vip. Quindi l’Isola potrebbe approdare alla RAI oppure sulle piattaforme digitali. O, ancora, non esserci più. Eppure l’edizione attuale oscilla tra il 18% e il 19% di share. Siamo sui 2 milioni e passa di telespettatori. Certo non ci sono più i numeri del primo reality in assoluto, il primo Grande Fratello condotto da Daria Bignardi, quando tra i protagonisti c’erano Pietro Taricone e Cristina. Negli anni, gli ascolti dei reality sono in discesa, sebbene ci sia una fetta di pubblico che ne fa motivo di gradevole intrattenimento.

Gli indizi

Doveva andare in onda venerdì 3 giugno la ventiduesima puntata, invece sarebbe prevista per questa sera. A quanto pare, la nuova programmazione prevede un unico appuntamento settimanale: il lunedì appunto. Probabilmente perché sono rimasti in pochi e al termine dell’edizione pare manchino in tutto quattro puntate. Ma il rischio naufragio per L’Isola dei Famosi è per lo più per il prossimo anno, quando non si sa se ci sarà una nuova edizione, sebbene attestarsi su un 18-19% di share non è proprio poco. Anzi, il dato è da considerarsi buono. Tant’è che pare la trasmissione si dovesse chiudere prima ed invece slitterebbe in avanti di un mese circa (che è quello in corso).

Rischio naufragio per l’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si concede una giornata di relax ed è incerto il futuro della trasmissione

Ilary avrebbe avuto qualche screzio con gli autori. Questo sempre secondo i rumor che hanno il sapore della chiacchiera pettegola che scatta quando si vuole trovare una spiegazione logica. Che magari non c’è e la si cerca aggrappandosi alla ricostruzione più o meno immaginaria di fatti e fatterelli. Per i suoi strafalcioni, che poi piacciono molto al pubblico perché sono spontanei, Ilary verrebbe spesso richiamata dagli autori. Ed è lei stessa a dichiararlo.

Telespettatori in ansia

Certamente il mancato rinnovo di contratto Mediaset con il format dell’Isola non pare c’entri con la conduttrice. E tra i telespettatori cresce l’attesa. Per la finale ma anche per le sorti future del programma dalle spiagge dell’Honduras. Ed è rischio naufragio per l’Isola dei Famosi.

