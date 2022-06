Quali sono le più sublimi proposte culinarie del pianeta che fanno diventare pazzi anche i vip? Viaggiare consente di provare tantissime pietanze poco conosciute, ma a volte indimenticabili. Alcune sono italiane e ricercatissime anche dagli stranieri che amano il nostro Paese e la buona tavola. Anzi, per dirla tutta, l’alimento che è al top delle classifiche del luxury food è proprio della nostra terra. Parliamo del tartufo bianco di Alba. Nel 2021 il rinomato tartufo è stato acquistato da un imprenditore di Hong Kong a 103.000 euro per un peso di 830 grammi. 130.000 euro al chilo. Si tratta di oro bianco, da gustare in purezza con uova, risotti o carni grigliate.

Quali cibi sarebbero da assaggiare almeno una volta nella vita durante le vacanze in Italia o all’estero

Al secondo posto troviamo il caviale iraniano. Il caviale di Almas è fatto di uova di raro storione albino beluga. Questo vive nelle acque incontaminate del Mar Nero e del Mar Caspio e raggiunge anche i 100 anni di vita. La longevità conferisce alle uova maggior morbidezza e aroma. Il prezzo al chilogrammo supera i 30.000 euro. Bisogna fare attenzione a non confonderlo con il caviale di lumaca bianca. Questo viene utilizzato nei piatti gourmet ma ha un sapore terroso, con sentori di foglie e funghi. Soprattutto il prezzo è di gran lunga diverso: circa 130 euro per 100 grammi di prodotto.

Nel periodo estivo si fanno scorpacciate di anguria ma certamente non si tratta delle angurie nere Densuke. Si trovano soltanto sull’isola giapponese di Hokkaido. Hanno la buccia scura e liscia, senza alcuna imperfezione e possono pesare fino a 8 chili. La particolare dolcezza le contraddistingue e non possono essere coltivate in nessun altro posto. Le loro caratteristiche vengono conferite dal particolare clima presente o. Hann pochissime calorie e sono ricche di acido folico, vitamine e oligoelementi. Il prezzo può arrivare a 6.000 euro a frutto.

Il lusso gastronomico porta a Londra

Un piatto indiano racchiude più specialità lussuosissime per ottenere un sapore irripetibile. Samundari Khazana Curry è una pietanza speziata al curry, singolare e costosissima. L’esclusivo ristorante londinese Bombay Brasserie ha inserito questo mix fatto di caviale Beluga, lumache di mare, aragosta e oro commestibile. Un’esplosione di gusto preparata marinando in salsa chili e salsa di tamarindo i crostacei e i frutti di mare. Il piatto è spolverato con tartufo bianco per dare una nota di terra. Viene accompagnato con risotto allo zafferano e servito con champagne. Il costo di questa esperienza è di circa 3.300 euro.

Per gli amanti delle uova esiste la frittata più costosa del Mondo. Si può gustare a New York la Zillion Dollar Lobster. Una frittata di 6 uova servita con un’intera aragosta e condita con panna, erba cipollina e circa 280 grammi di caviale Beluga. Il prezzo di questo piatto è di oltre 1.000 euro.

Quindi, ecco quali cibi sarebbero da assaggiare quando siamo in giro per il Mondo. Anche se il galateo non lo consentirebbe, dovremmo fare una foto al piatto prima di mangiarlo e condividerla su tutti i social.

