Si chiama melanoma oculare ed è probabilmente la malattia peggiore che possa colpire i nostri occhi. Fortunatamente si tratta di una patologia abbastanza rara, ciononostante ogni anno se ne diagnosticano 400 nuovi casi.

Può svilupparsi in due parti dell’occhio e anche il sole può incidere sull’evoluzione di questo tumore.

I sintomi di questa malattia sono comuni a diversi tipi di malattie oculari e quindi, spesso, sono trascurati da chi li avverte. Tra questi troviamo anche la vista offuscata, un disturbo molto frequente e facilmente percepibile in diverse situazioni. Approfondiamo meglio caratteristiche e sintomi di questo tumore maligno dell’organo della vista.

Pochi notano questi 3 sintomi insospettabili che potrebbero essere l’anticamera di un tumore all’occhio

Il tumore all’occhio è una malattia che può svilupparsi in diverse parti dell’occhio. Può generarsi all’esterno dell’organo, e prendere quindi il nome di “melanoma congiuntivale”.

In altri casi può svilupparsi all’interno dell’occhio e chiamarsi “melanoma uveale”. Come riporta il sito dell’Airc, il melanoma congiuntivale è una patologia su cui incide anche l’azione del sole.

Il melanoma uveale, invece, è molto più aggressivo perché sviluppa metastasi che si diffondono nel corpo attraverso il sangue. In questo modo le cellule tumorali raggiungono il fegato.

Sintomi da non trascurare e fattori di rischio

La luce solare è un fattore di rischio molto importante per il melanoma congiuntivale. Ecco perché, per prevenirlo, è utile indossare sempre una protezione per gli occhi, e cioè gli occhiali da sole.

Il melanoma uveale, invece, non ha fattori di rischio specifici, e infatti la maggior parte delle volte si riesce a diagnosticarlo solo quando è in fase già avanzata.

I sintomi più frequenti nel melanoma oculare, ma anche in altre malattie dell’occhio, sono molto comuni e diffusi. Sarà, forse, per questo motivo che in pochi notano questi 3 sintomi insospettabili che potrebbero essere l’anticamera di un tumore all’occhio.

I sintomi di cui stiamo parlando sono, ad esempio, la vista offuscata, o la comparsa di macchie nere o di fasci di luce davanti agli occhi. In altri casi si può riscontrare anche un’improvvisa perdita della vista.

Purtroppo questo non è l’unico caso in cui sintomi trascurabili siano rimandabili ad una malattia grave come un tumore. Un altro esempio, infatti, è questo sintomo diffusissimo che può essere il campanello di allarme del tumore al rene.

Chi è a rischio

Questo tipo di tumore si sviluppa soprattutto dopo i 60 anni, anche se può essere riscontrato anche nei giovani. Per questo motivo, è importante sottoporsi regolarmente alle visite preventive che possono salvarci la vita, come una normale visita di controllo dal nostro oculista di fiducia.

Approfondimento

