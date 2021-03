Cucinare è una vera e propria arte che appassiona sempre più persone nel mondo. Oggi gli chef sono acclamatissimi su giornali e Tv, e sono sempre più numerosi i format televisivi che portano nelle case delle persone ricette per tutti i palati.

Purtroppo, però, chi lavora fuori casa, non ha molto tempo da dedicare alla cucina. Proprio per questo motivo, abbiamo pensato a una torta velocissima, che possono fare proprio tutti e la cui preparazione necessita soltanto di 1 minuto. Vediamo insieme la torta squisita da fare in 1 minuto, perfetta per chi ha poco tempo.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) due uova;

b) 100 grammi zucchero (o 40 grammi di stevia, per la versione light);

c) 10 grammi zucchero vanigliato;

d) 100 ml latte (anche di avena o di soia, per la versione light);

e) 70 ml olio di girasole;

f) 160 grammi farina bianca 00 (o farina di riso per le persone intolleranti al glutine);

g) 10 grammi di lievito per dolci;

h) 20 grammi di gocce di cioccolato al latte e 20 grammi di gocce di cioccolato bianco (o 40 grammi di cioccolato fondente, per la versione light).

Procedimento

Prima di iniziare il procedimento, setacciare la farina per evitare i grumi. Per preparare la nostra torta, versare in una ciotola le due uova, lo zucchero (o la stevia) e iniziare a miscelare con una frusta manuale o elettrica.

Aggiungere lo zucchero vanigliato, il latte e continuare a mischiare. Ora unire l’olio e la farina scelta.

A questo punto, mettere nell’impasto il lievito, fino a ottenere una miscela liquida e omogenea, e le gocce di cioccolato. Ne terremo un po’ da parte per decorare la torta a fine cottura.

La tortiera: stendere un velo di carta forno sul fondo della tortiera e imburrare la superficie. Si può scegliere anche uno stampo per ciambellone. Versare l’impasto nel contenitore e distribuirlo in modo omogeneo, senza schiacciarlo troppo.

Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 30/35 minuti. Ricordarsi di non aprire mai il forno fino a fine cottura, e procedere con la prova stecchino a tempo concluso

Dopo aver tirato la torta fuori dal forno, potremo utilizzare le gocce di cioccolato avanzate per decorarne la superficie. Queste si scioglieranno per il calore. Quando sarà fredda, spolverare a piacimento con lo zucchero a velo.

Ecco la ricetta della torta squisita da fare in 1 minuto perfetta per chi non ha tempo.