Mai come quest’anno le persone hanno avuto l’occasione di conoscere meglio la regione d’Italia in cui vivono. Di certo con tutte le limitazioni e restrizioni del caso. Eppure nei mesi in cui si è potuto almeno girare nei confini regionali, in tanti hanno colto l’opportunità per visitare ciò che non avrebbero mai visitato in altre situazioni. Neanche a dirlo, queste persone hanno scoperto posti bellissimi e inaspettati. D’altronde questo Paese non smette mai di emozionare. Per questo motivo scopriamo perché solo pochissimi sanno che proprio in Italia esiste un borgo accanto al mare sommerso dalla vegetazione come nella giungla più selvaggia.

A due passi da casa

Una delle cose che abbiamo imparato quest’anno infatti è che abbiamo sempre voluto organizzare viaggi verso mete lontanissime ed esotiche, per osservare e vivere paesaggi lontani da quelli a cui siamo abituati. Senza sapere che, cercando bene, si possono trovare anche in Italia. Con le dovute differenze certo, ma senza dubbio in alcuni casi altrettanto affascinati. Come quello che vedremo tra poco. Infatti pochissimi sanno che proprio in Italia esiste un borgo accanto al mare sommerso dalla vegetazione come nella giungla più selvaggia.

Vallone dei Mulini

Con la sorpresa di molti oggi sveliamo un’attrazione che, per quanto sconosciuta al grande pubblico, si rivela incredibilmente paesaggistica e surreale. Parliamo del Vallone dei Mulini, a pochi passi dalle splendide spiagge e acque cristalline di Sorrento. Si tratta di un insieme di costruzioni, tra cui un mulino, completamente ricoperte di selvaggia natura. Questo perché nella prima metà del secolo scorso è stata lasciata dalle persone che ci vivevano.

Nel giro di poco tempo madre natura ha fatto il suo corso, inglobando tutte le costruzioni con rami, foglie ed erba. È incredibile come a due passi da una delle spiagge più belle del nostro Paese ci si potrà sentire direttamente nel bel mezzo del libro della giungla. Vivendo un’atmosfera tropicale che ci trasporterà lontano e verso mete esotiche, senza però fare ore e ore d’aereo. In un anno in cui è un obbligo morale trattenersi in Italia e far ripartire il turismo In questo splendido Paese, questo è senza dubbio un posto da prendere in considerazione.