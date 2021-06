Quanto sarebbe bello andare alle Seychelles oppure fare due settimane alle Hawaii e riposare. Andare in questi luoghi oggi potrebbe risultare un po’ complesso ma questo non significa che non ci siano altri posti simili in cui andare. Perché infatti è proprio così e ovviamente esistono basta solo conoscerli.

Sembra un’isola delle Seychelles e invece è un’incantevole spiaggia vicino l’Italia

Ad esempio questa lingua di sabbia che entra nel mare cristallino non è lontana dall’Italia ed è un vero paradiso in terra, un luogo veramente spettacolare. Stiamo parlando di Zlatni Rat ovvero la spiaggia del Corno d’oro, lingua di terra che entra nel mare per circa mezzo chilometro. Se si raggiunge infatti la punta si è praticamente circondati solo dall’acqua.

Il Corno d’oro sembra un’isola delle Seychelles e invece è un’incantevole spiaggia vicino l’Italia, perché si trova a Bol nell’isola di Brac. Questa spiaggia è la vera attrazione dell’isola, perché veramente spettacolare e assolutamente da vedere.

Come arrivare a Bol

Arrivare a Bol non è affatto complicato. Infatti basta prenotare un aereo per Spalato e poi prendere il traghetto che arriva nell’isola di Brac. Ovviamente una volta lì si consiglia sempre di visitare Spalato, città molto bella dove è stato girato anche il Trono di Spade. Si consiglia di visitare anche le altre isole della Croazia. Perché anche queste sono delle piccole perle che brillano nel mare.

Come ad esempio Lokrum con il suo parco naturalistico, oppure Brijuni con la sua storia, Hvar con il suo delizioso borgo e i suoi hotel di lusso, la macchia mediterranea di Krk, Pag con le sue feste notturne e il lago salato Mir dell’Isola Lunga.

Questa è dunque un’ottima idea per chi vuole scoprire ogni giorno un posto nuovo perché si può spostare da isola a isola. Allo stesso tempo è però ideale anche per chi desidera restare solo su una spiaggia.

