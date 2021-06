Finalmente è arrivato il momento di mettere da parte le scarpe chiuse e lasciare spazio ai sandali così da avere il piede libero e fresco. Questo passaggio però non è gradito da tutte le donne soprattutto da quelle che non amano i propri piedi o non li hanno ben curati.

Può succedere che durante il periodo invernale non ci prendiamo abbastanza cura dei nostri piedi e questi risultano con una pelle secca e talloni screpolati.

Oltre all’estetista di fiducia, dobbiamo imparare a prenderci cura dei nostri piedi quotidianamente e anche da sole. Una buona pedicure non basta, se abbiamo talloni screpolati dobbiamo assolutamente applicare questi rimedi della nonna.

Come avere piedi lisci e morbidi con questi 2 rimedi per talloni screpolati

Sappiamo bene che avere talloni screpolati può generare disagio e imbarazzo, la prima soluzione da adottare è quella di idratare i piedi. Possiamo idratarli applicando una crema corpo o dell’olio vegetale come quello d’oliva o di cocco.

Spesso però solo questo non basta ed ecco che dobbiamo ricorrere a rimedi più nutrienti, uno tra questi è l’esfoliante alla farina di riso.

Per preparare questo esfoliante abbiamo bisogno della farina di riso, due cucchiai di olio d’oliva o di mandorle dolci. Mescoliamo i due ingredienti e non appena questo sarà omogeneo applichiamolo su tutto il piede con particolare attenzione ai talloni.

Questo esfoliante se applicato con costanza renderà i nostri piedi morbidi e lisci. Consigliamo di preparare il composto sempre al momento e mai prima.

Un olio che può essere utilizzato come sostituto è l’olio di sesamo che risulta un ottimo alleato contro i talloni screpolati.

Olio e limone

Il secondo rimedio economico e facile da preparare è a base di olio e limone. In un contenitore mescoliamo due cucchiai di succo di limone e due cucchiai di olio d’oliva. Aggiungiamo a poco a poco della farina di riso e mescoliamo fino ad ottenere un composto cremoso.

Facciamo poi dei massaggi sui talloni oppure se lo preferiamo utilizziamo come impacco. In questo caso bisogna lasciare in posa il composto per almeno 20 minuti. Anche questo rimedio ammorbidisce la pelle indurita. ammorbidire la pelle indurita. Ecco quindi Come avere piedi lisci e morbidi con questi 2 rimedi per talloni screpolati.