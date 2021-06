L’Italia continua a sorprenderci con dei luoghi veramente mozzafiato e questa volta tocca ad una spiaggia veramente particolare che si trova al Sud. Un regione che soffre un pochino la vicinanza con altre regioni, ma che ha dei luoghi veramente unici.

Molti ignorano questa spiaggia bellissima con un mare pulitissimo immersa in un bosco

La spiaggia di cui scriviamo oggi è un luogo che si trova in Basilicata, nello specifico in provincia di Matera, capitale della cultura nel 2019. Quindi se quest’estate si sceglie di visitare la Basilicata è d’obbligo fare un salto a Matera, ma è altresì importante godersi la spiaggia del Bosco Pantano di Policoro.

Natura, animali e mare cristallino tutti insieme

Veramente un luogo magico, però molti ignorano questa spiaggia bellissima con un mare pulitissimo immersa in un bosco. Forse perché tutti si concentrano a Nord di Policoro, mentre basta stare sulla statale 106 verso sud e seguire le indicazioni verso la spiagga del Bosco Pantano per trovare un luogo magico.

Questa spiaggia è una bellissima lingua di terra che guarda il mare cristallino e che ha alle spalle un bellissimo bosco. L’acqua è veramente pulita infatti se si è fortunati si possono vedere anche le tartarughe marine.

C’è anche un’oasi del WWF

Non distante vi è l’Oasi del WWF, un luogo veramente speciale da visitare soprattutto se si è in viaggio con dei bambini. Qui uomo e natura cercano di vivere in armonia grazie alla supervisione dell’organizzazione mondiale. All’interno della zona protetta del WWF è possibile vedere moltissime specie animali che gli operatori hanno salvato e aiutato.

Un luogo dove si passa una vacanza all’insegna del relax e del bellissimo mare. Ma potrebbe essere anche una vacanza alla scoperta degli animali e delle zone naturali. Esperienza che cambia veramente la percezione del mondo, soprattutto se vissuta in una fascia d’età giovane.

