La maggior parte di noi ai dolci non sa proprio resistere. Sono tutti buonissimi e mettono di buon umore fin dal mattino presto. Non passano mai di moda e vanno bene in qualsiasi stagione dell’anno.

Per una ricetta semplice e veloce, cosa c’è allora di meglio di un buon ciambellone allo yogurt fresco e delicato? Si prepara in una manciata di minuti e si conserva bene per diversi giorni. Lo si può gustare in qualsiasi momento della giornata: appena svegli a colazione, dopo i pasti o per merenda.

Vediamo dunque la ricetta gentilmente offerta dal team di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Gli ingredienti e la preparazione

Ecco gli ingredienti per il nostro dolce, per una base di circa 20 cm di diametro:

200 gr di yogurt non freddo;

4 uova medie a temperatura ambiente;

200 gr di zucchero semolato;

130 ml di olio di semi;

350 gr di farina 00;

1 bustina di lievito;

1 bacca di vaniglia;

zucchero a velo a piacere.

Sembra una ciambella ma questo dolce alto e soffice è una torta squisita e facilissima da preparare

Iniziamo montando bene le uova con lo zucchero. Quando avranno acquisito una consistenza bella spumosa aggiungiamo anche lo yogurt, l’olio e la vaniglia per profumare. Mescoliamo ancora per un po’.

Aggiungiamo anche il lievito e la farina e amalgamiamo tutto alla perfezione, stavolta con più delicatezza. Diminuiamo la velocità delle fruste elettriche se necessario.

Prepariamo uno stampo a forma di ciambella di circa 20 cm di diametro e distribuiamo burro e farina alla base. Preriscaldiamo quindi il forno statico a 170° e vi lasciamo lo stampo col dolce per circa 35 minuti, in attesa che cuocia alla perfezione. Una volta sfornato, per completare spargiamo dello zucchero a velo a piacere. Sembra una ciambella ma questo dolce alto e soffice è una torta squisita e facilissima da preparare.

Due rapidi consigli per la buona riuscita del dolce

Quando il dolce ci sembrerà ben cotto e lievitato, aspettiamo a toglierlo dalla tortiera. Lasciamolo prima raffreddare, per evitare che si scomponga.

Per una ricetta più golosa possiamo grattare nell’impasto qualche buccia di arancia o limone, o aggiungere delle gocce di cioccolato.

Se si è gradita la ricetta e per altre dolci tentazioni, si consiglia la lettura di questo articolo di cucina.