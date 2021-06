Prestiamo attenzione agli oggetti che spesso dimentichiamo di mettere in valigia e a quelli che invece lasciamo in albergo

La stagione estiva è quasi alle porte e questo ci fa tornare la voglia di viaggiare. In questi giorni molti italiani stanno cercando online le migliori soluzioni per andare in vacanza e spendere poco. In più siamo sempre alla ricerca della migliore destinazione per trascorrere vacanze da sogno indimenticabili. Una volta che abbiamo trovato la nostra destinazione ideale non vediamo l’ora che sia il giorno della partenza. Per non ritrovarsi sommersi di cose da fare all’ultimo minuto, sarebbe corretto cominciare a programmare ogni cosa prima.

Attenzione soprattutto ai documenti che servono per la partenza come il passaporto se viaggiamo al di fuori dell’Unione Europea. Non aspettiamo l’ultimo momento per prenderlo, per poi magari scoprire che è scaduto.

In aggiunta, in base alle nuove regole nate a seguito della pandemia da Coronavirus, informiamoci bene sui documenti medici necessari e le regole da rispettare durante i viaggi.

Secondo alcuni dati raccolti su popolari siti web dedicati ai viaggi è veramente interminabile la lista di oggetti che spesso dimentichiamo di mettere in valigia. Molti sono fondamentali come ad esempio lo spazzolino da denti, il caricabatteria o gli occhiali da sole che lasciamo dentro la custodia sopra il tavolo.

La giustificazione che viene data è che spesso questi oggetti sono al di fuori del nostro campo visivo quindi nella fretta di preparare la valigia, ci sfuggono. Altra motivazione è quella che di solito essendo lo spazzolino sempre presente nel nostro beauty non facciamo caso se lo abbiamo con noi.

Infine per quanto riguarda gli oggetti che involontariamente lasciamo in albergo questi sono in realtà in quantità maggiore rispetto ai primi.

Secondo i dati ed i rapporti rilasciati da vari hotel, la stima dei prodotti dimenticati si aggira intorno al milione di euro. Ovviamente, a volte, non si tratta di oggetti di valore ma il quantitativo è veramente elevato.

Prestiamo attenzione agli oggetti che spesso dimentichiamo di mettere in valigia e a quelli che invece lasciamo in albergo. Questo perchè spesso a stanza libera, gli albergatori ritrovano oggetti di uso quotidiano come libri, occhiali, trucchi, ombrelli, biancheria ecc.