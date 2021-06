Brioche e cappuccino è la colazione all’italiana per eccellenza. I cornetti appena sfornati che ci servono nei bar sono davvero deliziosi e ci permettono di iniziare la giornata nel migliore dei modi. Con la ricetta proposta dalla nostra Redazione potremo gustarci gli stessi squisiti dolci anche da casa.

Il vantaggio è che si realizzano con estrema facilità e sono molto più magri. Infatti, non utilizzeremo né uova né burro durante la preparazione. Queste brioche soffici e golose come al bar hanno solo una manciata di calorie e si preparano con pochissimi ingredienti. Ecco come fare.

Ecco gli ingredienti per la preparazione

Ingredienti e dosi per 10 brioche:

200 gr di farina di kamut;

125 gr di yogurt bianco magro;

acqua q.b.;

60 gr di zucchero di canna integrale;

miele e cioccolato fondente a piacere;

12 gr di lievito di birra;

un goccio d’olio.

Si comincia versando il lievito in una bacinella d’acqua, facendolo sciogliere bene. Nel frattempo si setacciano la farina e lo zucchero. Versiamoli quindi in una ciotola, facciamo un buco al centro della farina e aggiungiamo anche il lievito. Amalgamiamo tutto alla perfezione e aggiungiamo anche miele, yogurt e olio. Con le mani si appallottola bene l’impasto e si lascia lievitare per circa due ore.

Mentre aspettiamo si mette a cuocere a bagnomaria il cioccolato fondente con un goccio d’acqua e un cucchiaino di fruttosio. Quando la pasta è pronta, stendiamola e tagliamola in triangoli. Quindi arrotoliamo le forme partendo dalla base per arrivare fino alla punta, per formare i cornetti. Infine versiamo sopra la glassa di cioccolato cha abbiamo cotto in precedenza. Ora non ci resta che far lievitare le brioche per almeno altre 3 ore, poi mettere in forno a 180° per circa 15 minuti. Ed ecco che siamo pronti per gustare questi squisiti cornetti light fatti in casa.

