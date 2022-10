Chi non sa cosa mangiare a pranzo durante la dieta può provare questa carbonara

La carbonara è un piatto simbolo della gastronomia italiana. Tutti tentano di replicarla, ma quella vera è solo una: con il guanciale, il pecorino e la cremina del rosso d’uovo, e rigorosamente senza aglio né cipolla. La tradizione impone così, anche se uno studio clamoroso rivelerebbe che pasta e carbonara non sarebbero italiane. Una ricetta inimitabile per un gusto impossibile da dimenticare. C’è solo un piccolo difetto: la carbonara è un piatto pesante e inevitabilmente grasso, per nulla indicato per le persone che seguono un regime alimentare più rigido. Ma non c’è bisogno di disperare: chi non sa cosa mangiare a pranzo se segue la dieta troverà nell’articolo di oggi una vera salvezza.

Bisogna necessariamente dare un taglio alle calorie, ma non è detto che si debba però rinunciare al gusto. Purtroppo in questa versione, dove la pasta diventa una “finta” carbonara, le uova andranno eliminate, come anche il guanciale. Il vantaggio che guadagna è non solo un minore apporto calorico conservando un gran gusto, ma anche la possibilità che vegetariani e vegani possano consumarla. Questa ricetta non sarà tradizionale come la carbonara classica, ma basterà per togliere le voglie più forti. Diventa un piatto fresco, leggero, che con un po’ di curcuma acquisisce anche un gradevole gusto senza far crescere la ciccia.

Chi non sa cosa mangiare a pranzo quando segue la dieta amerà questa ricetta leggera e gustosa

Gli ingredienti per quattro porzioni sono i seguenti:

4 zucchine di medie dimensioni;

200 g di yogurt greco magro;

250 g di pasta;

2 spicchi d’aglio;

2 cucchiaini di curcuma;

olio EVO q.b.;

sale a piacere.

Yogurt e zucchine per un gusto sopraffino

Il procedimento è facilissimo. Lavare e pulire bene le zucchine, eliminando le estremità. Tagliare prima a fette grossolane di circa 3 o 4 millimetri e poi a bastoncini, simulando dei pezzi di guanciale. In questa versione veg della carbonara, sarà l’ottimo ortaggio a sostituire questo salume. In un tegame ampio far scaldare l’aglio schiacciato in un filo d’olio. Alla prima doratura toglierlo dall’olio e aggiungere invece le zucchine. Saltare a fiamma viva per fare in modo che restino croccanti e prendano una gradevole doratura. Lasciar cuocere per circa 10 minuti, poi salare e togliere dal fuoco.

Sciogliere la curcuma nello yogurt. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Passarla poi nel tegame con le zucchine e ripassare al fuoco, mescolando il tutto. Aggiungere il composto di yogurt e curcuma e salare leggermente. Appena lo yogurt inizierà ad asciugarsi, spegnere il fuoco e servire. Attenzione perché lo yogurt si rapprende molto velocemente. Buon appetito!

Lettura consigliata

Non solo carbonara e amatriciana, questo piatto romano è il migliore secondo il New York Times