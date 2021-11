Sembra strano ma per non sentire il freddo basterebbe usare questo semplice alimento che tutti abbiamo in cucina

Da qualche giorno, ormai, il clima si è fatto decisamente meno mite e le temperature, salvo rare eccezioni, proseguono inesorabilmente il loro cammino in discesa.

È arrivata la stagione fredda, che per alcune persone non è solo sinonimo di foliage o del Natale, ma anche di fastidiosi dolori muscolari.

I più freddolosi trovano questa stagione molto antipatica e probabilmente avvertono anche in maniera più decisa i classici reumatismi che si presentano solitamente con il brutto tempo o appunto complici le basse temperature.

Tuttavia, le soluzioni per contrastare il gelo sono davvero tantissime, alcune delle quali anche inaspettate. Infatti, sembra strano, ma per non sentire il freddo basta usare questo semplice alimento che tutti abbiamo in cucina.

Il sale, un valido e inaspettato alleato contro il freddo

Molti si stupiranno, ma il comune sale grosso che tutti noi conserviamo nella dispensa può essere impiegato per realizzare uno scaldino naturale fai da te.

Per creare lo scaldino, oltre al sale grosso ci occorrono un foglio di cotone e della colla a caldo; il procedimento è davvero semplicissimo.

Diamo al foglio di cotone la forma di un sacchetto e fissiamolo aiutandoci con la colla; riempiamolo poi di sale grosso e richiudiamolo con una molletta.

Ora che il nostro scaldino è pronto, possiamo utilizzarlo più volte. Basta farlo riscaldare qualche minuto sul termosifone per poi stringerlo tra le mani, favorendo così una migliore circolazione.

È possibile utilizzare lo scaldino anche per lenire i dolori muscolari. È risaputo sin dai tempi antiche che il calore è utile contro le contratture o altri disagi, purché chiaramente siano lievi: non è infatti sostitutivo di analgesici.

I rimedi più comuni

Ulteriori soluzioni per rispondere al freddo sono davvero banali e ormai note.

Si ricorda l’importanza di un abbigliamento consono alla stagione, prediligendo la scelta di tessuti termoregolatori, come ovviamente la lana.

Inoltre, è sempre meglio vestirsi a strati, così da regolarsi in base alla temperatura ed evitare eccessivi sbalzi caldo-freddo, il primo passo verso un bel raffreddore.

Quando andiamo in doccia, siamo portati ad aprire solo l’acqua calda; in realtà sarebbe bene alternarla a getti di quella fredda per stimolare la circolazione sanguigna.

Tra i nostri migliori sostenitori contro il freddo ricordiamo anche le tisane calde. Ne esistono ormai numerose varianti, tutte validissime.

