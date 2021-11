Con l’arrivo delle stagione fredda, a suo modo poetica e famigliare, nulla è più importante di una buona pietanza calda da condividere con le persone che amiamo. Sono proprio la vicinanza e la condivisione la cifra di questo periodo. Per questo proponiamo un semplice piatto che ci permetterà di viaggiare, uniti, con l’immaginazione. Et voilà: questa la gustosissima zuppa autunnale che ci farà ripercorrere le strade di Francia, ideale per sorprendere gli ospiti.

La consistenza della zuppa è parte della zuppa

Nelle pietanze liquide (brodini, zuppe, passati, minestroni, vellutate) la consistenza e la viscosità sono parte integrante della buona riuscita della ricetta. Anzi, a ben vedere, sono proprio queste caratteristiche a identificare il tipo di piatto. Così mentre il brodo è, per antonomasia, liquido, la zuppa deve essere densa, spesso accompagnata da crostini e fette di pane in ammollo. La passata prevede una centrifugazione e nella vellutata si può aggiungere un tuorlo d’uovo come amalgama.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

In uno studio di reologia (la scienza che studia il flusso delle sostanze) appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Communications ( Deblais A et al, 2021 ), i ricercatori hanno scoperto il modo in cui i nostri sensi (in questo caso la bocca) siano in grado di percepire una vasta gamma di impulsi. In particolare, i nostri sensi diminuiscono l’intensità degli stimoli forti e aumentano quella degli stimoli deboli secondo una legge matematica chiamata legge di Weber-Fechner. Questo ci permette di avere uno spettro ampio di sensazioni, palatabilità, sapidità e viscosità, quando mangeremo la nostra zuppa autunnale.

Questa la gustosissima zuppa autunnale che ci farà ripercorrere le strade di Francia, ideale per sorprendere gli ospiti

Eccoci dunque alla presentazione del Potage d’Alsaze, ovvero della zuppa alla birra, specialità della Francia del nord e in particolare della zona dell’Alsazia. È una zuppa conosciuta da secoli, spesso utilizzata in passato anche come cura per le ubriacature. Con “Potage” si intende il contenitore in cui viene servita la zuppa.

Partiamo con gli ingredienti per poi passare alle istruzioni per la preparazione.

Ingredienti (per 6 persone):

1 litro di brodo di pollo;

25 g di burro;

1 cipolla grande;

100 g di panna fresca;

200 g di pangrattato o mollica di pane raffermo;

Noce moscata, pepe e sale fino q.b.

E per finire, naturalmente, 33 cc di birra (bionda, ale etc.).

Procedura per la zuppa:

Sbucciare, tritare la cipolla;

ridurre in polvere il pangrattato;

scaldare il brodo;

sciogliere il burro e rosolare la cipolla a fuoco basso per circa 5 minuti;

versare gradualmente il brodo caldo;

versare la birra;

aggiungere il pangrattato, mescolare, sale e pepe, noce moscata;

cuocere a fuoco lento per 30 minuti;

passare il contenuto della pentola al passaverdura, griglia fine;

rimettere il preparato nella pentola e aggiungere la crema fresca.

Servire ben caldo.

Un ultimo accorgimento: per far diminuire la quantità di alcol nella zuppa basta aumentare il tempo di cottura.

Approfondimento

Ecco una ricetta originale per gustare la Guinness, la birra irlandese più nota al Mondo