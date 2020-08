Andare in un negozio e chiedere una sveglia nel 2020 equivale a chiedere notizie su un Ufo. Ormai praticamente abbandonata dalla generazione di mezzo, considerata un cimelio vintage dai più giovani, forse ancora in uso tra i più anziani. La sveglia, in tutte le sue forme, ha comunque segnato il passaggio dal canto del gallo al cellulare. E, proprio in fase di pensionamento, si sono scatenate le polemiche sulla nocività delle possibili radiazioni emesse dalle sveglie digitali poste sul comodino, vicino alla nostra testa. Oggi, se sei abituato a tenere il telefono acceso sul comodino, sappi a cosa vai incontro, come spiegato dai nostri esperti.

Emissione di campi magnetici

È assodato che i telefonini, siano essi di vecchia generazione, che moderni smartphone, emettano campi elettromagnetici a radiofrequenza. Scienziati e ricercatori, assistiti dalle fondazioni che curano il cancro, da anni si dedicano allo studio dei possibili danni che i cellulari possono arrecare, soprattutto facendone largo uso. A tutt’oggi, nonostante la profusione di investimenti e sforzi, non ci sono ancora delle concatenazioni concrete che dimostrino che alcune malattie insorgono per colpa dei cellulari. Sicuramente, in base ai casi clinici, alcuni tumori del cervello sono riconducibili all’abuso del cellulare.

Quanto emana un telefonino

Prima di iniziare a spaventarvi, sappiate comunque che un telefonino emette un campo elettromagnetico molto debole, mentre bisogna stare attenti, quello sì, al surriscaldamento dei tessuti coi quali esso viene a contatto. In questo senso, l’uomo è più esposto della donna, tenendolo in tasca: nei pantaloni, nella giacca o nella camicia! In questo caso, il nostro consiglio è quello di limitare la vicinanza a cuore e organi riproduttivi, per evitare spiacevoli inconvenienti e possibili alterazioni fisiche.

Cosa accade vicino al letto

Se sei abituato a tenere il telefono acceso sul comodino, sappi a cosa vai incontro, dopo aver appreso le informazioni precedenti. Premettiamo che il cellulare spento sul comodino non è pericoloso. Mantenerlo acceso, ma non funzionante, quindi in stand by, emana invece un livello radioattivo molto basso. Il consiglio è quello di metterlo per terra vicino al letto, ma non in linea con il cervello. La nostra attenzione deve piuttosto andare alle luci che emette il display, che possono compromettere la qualità del nostro sonno. Anche solo il led lampeggiante emette delle luci che affaticano la vista e impediscono al nostro cervello di riposare e staccare la spina per un sonno ristoratore e rigenerante!

Approfondimento

