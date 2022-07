Chi è andato almeno una volta in Grecia è rimasto sicuramente colpito dal bianco delle sue case o dall’azzurro del suo mare. In altri termini, la Grecia ricorda a tutti colori, sapori, arte e bellezza. Tuttavia, ciò che noi intendiamo per Grecia in realtà potrebbe adattarsi tranquillamente a una realtà più mediterranea che prettamente ellenica. Possiamo dunque trovare caratteristiche estremamente simili in molti altri posti, anche più vicini a casa nostra. Infatti, sembra la Grecia ma questo borgo genovese ha un mare indimenticabile in cui rilassarsi totalmente.

Una perla della Corsica

Siamo in Corsica e precisamente nel dipartimento francese della Corsica del Sud. Il borgo in questione ha poco più di mille anime e si chiama Cargese. Si trova sulla parte occidentale della costa corsa e il suo comune comprende molte spiagge e colline. La sua storia è intimamente legata a Genova, città da cui è dipesa per secoli e che ha profondamente influenzato tutta la sua cultura. Placida cittadina costiera, Cargese ha inoltre un’anima prettamente greca che è ancora visibile oggi. Infatti, dal 1774 Cargese ospita una comunità greca che aveva lasciato il Peloponneso a causa dell’invasione turca. I greci costruirono più di 100 case seguendo i dettami del loro stile architettonico e persino una chiesa ortodossa. Il simbolo di questo villaggio sono quindi le due chiese, quella ortodossa greca e quella latina dei corsi.

Sembra la Grecia ma questo borgo genovese ha un mare cristallino in cui si spende pochissimo

Il mare del borgo presenta un colore azzurrissimo che a tratti si mescola con il verde tipico di questo tratto di costa. I colori delle sue vie e delle sue case sono appunto eminentemente greci e il contrasto tra il turchese del mare e il candore delle case crea un arcobaleno di colori davvero suggestivo.

Oltre a perdersi per le vie e a visitare le due chiese, il turista a Cargese non può non andare a rilassarsi sulle sue spiagge. C’è la spiaggia del Pero in cui è possibile praticare anche windsurf, la spiaggia de Topini e la spiaggia de Menasina.

Approfondimento

Il borgo dal mare cristallino dove i ricchi vanno in vacanza ha una baia davvero spettacolare e imperdibile