Avere insieme la spiaggia e il centro di una città, e non di un paesino, è sicuramente difficile. Anzi, quasi impossibile dato che le grandi città spesso non sono sul mare. Oppure, se sono sul mare hanno dei porti immensi che impediscono ai turisti e ai cittadini di godere della sabbia delle spiagge.

Eppure, in una Regione italiana c’è una città meravigliosa con una spiaggia che sembra proprio faccia al caso nostro. Per la Regione, parliamo certamente della Liguria, che Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già trattato in questo articolo. E la città è naturalmente Genova. Infatti, se vogliamo una spiaggia italiana piena di poesia e in centro città dobbiamo assolutamente andare qui in vacanza.

Genova

Di Genova conosciamo quasi tutto. In pochissimi, però, conoscono bene la spiaggia di Boccadasse, che è in realtà un vecchissimo borgo marinaro. Il quartiere della città in cui si trova si chiama Albaro, ed è davvero a due passi dal centro storico della città.

Piccola curiosità: il centro storico di Genova è uno dei più grandi se non proprio il più esteso d’Europa. Nel passato la città è stata famosa nel Mondo per essere una grandissima e ricchissima Repubblica Marinara. Inoltre, il Banco di San Giorgio è stata una delle istituzioni finanziare più floride di tutta la storia. Tuttavia, oltre al pesto e alla focaccia troviamo tantissime altre cose nel capoluogo ligure.

Perché parliamo di una spiaggia poetica? Ebbene, perché un grande poeta italiano le ha dedicato una meravigliosa poesia. Parliamo, infatti, di Edoardo Firpo e della poesia che si intitola “Boccadaze”, Boccadasse in dialetto ligure.

Anche il grande scrittore siciliano Andrea Camilleri ha usato questa meravigliosa spiaggia per ambientare alcuni dei suoi racconti. In particolare, a Boccadasse vivrebbe Livia, la fidanzata ligure del commissario Montalbano.