Ogni Paese ha le sue carte vincenti quanto si tratta di turismo. Ci sono luoghi molto conosciuti che, per via della loro bellezza o della capacità di vendersi, sono diventati mete ambitissime dai vacanzieri. Con l’arrivo dell’estate, le località di mare, che appartengono a questa lista, ricevono migliaia di prenotazioni.

Alberghi, case vacanze, appartamenti, la spiaggia e gli stabilimenti si riempiono e i prezzi iniziano a lievitare. La cosa stravagante è che accanto a questi borghi e località mitiche, esistono altrettanti luoghi di incredibile fascino e bellezza che offrono gli stessi servizi a prezzi inferiori.

Se siamo ancora alla ricerca del prossimo posto dove trascorrere le vacanze e non vogliamo spendere cifre astronomiche quest’articolo offre una soluzione. Vicino Atene c’è una Grecia inesplorata, un’oasi di pace per chi non gradisce l’affollamento, ma si lascia stupire.

Basta guardare la cartina del Paese per accorgerci di questa parte poco esplorata rispetto alle più famose Isole Cicladi. Il Golfo, che scopriremo tra poco, è il preferito dagli stessi ateniesi per la sua autenticità e l’ottimo cibo. Ma è l’arcipelago davanti che nasconde un tesoro prezioso.

Vicino Atene c’è una Grecia inesplorata con spiagge incontaminate e borghi magici dove spendere poco

In Grecia ci sono più di 3.000 isole bagnate solo dal Mar Mediterraneo. Quelle del Golfo Saronico, che sorge davanti al Pireo, sono 5 e sono tra le più belle e meno note. Rispetto alle sorelle Cicladi, è molto più semplice trovare alloggio, soprattutto a prezzi più bassi. La prima è Aegina, spesso scelta dagli innamorati per passare un weekend romantico.

La sua storia millenaria è mostrata dalle sue mura di fortificazione e dal Tempio di Afaia. Dà il suo spettacolo anche il porticciolo di Agia Marina, dove assaggiare un gelato al pistacchio, uno dei prodotti locali.

Hydra è un’isola che ha scelto di sposare totalmente la natura. Qui non sono ammessi mezzi a motore e gli asini sono gli unici mezzi di trasporto. Il campanile di marmo della Cattedrale, il monastero Moní Profiti Ilía e le residenze storiche dell’aristocrazia riportano a un passato lontano. Le spiagge, qui, sono selvagge e regalano scorci mozzafiato.

A Poros l’atmosfera è vivace ed il mare è ricco d’insenature silenziose, da scoprire in barca. Un appuntamento irrinunciabile è Spetses, dal fascino raffinato, col suo bellissimo lungomare e le 2 scenografiche piazze principali.

Per finire, Angistri la cui città più turistica offre splendidi alberghi affacciati sul mare e una delle spiagge più belle della Grecia. Tutte le Isole sono raggiungibili dal Pireo o l’una con l’altra tramite traghetti veloci.

