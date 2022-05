Sarà il grandissimo protagonista della prossima estate l’Ariete, come tutti sappiamo bene. Anche il Toro farà bene, e, con lui vedremo in questo articolo atri 3 segni protagonisti positivi e negativi. Ma attenzione che gli esperti delle stelle avrebbero scoperto che ogni segno ha bisogno della sua musica. Non c’è da stupirsi per questa ennesima curiosità che gira attorno allo zodiaco. Un tema che appassiona gli italiani, soprattutto d’estate. Magari sotto l’ombrellone, nelle meritate ferie in qualche paradiso marino italiano. Quando, gossip, calcio mercato e stelle, appunto, sono i 3 temi più gettonati del relax vacanziero. Proprio oggi, ci occuperemo di andare ad abbinare la musica perfetta per quelli che saranno i 5 segni protagonisti dei prossimi mesi. Positivi e negativi.

Tutta la sfrontatezza dei Queen per l’Ariete

L’assoluto protagonista delle prossime settimane andrà a braccetto con quello che è stato un vero e proprio divo della musica. Freddy Mercury e i suoi Queen subito rappresentano alla grande la sfrontatezza e l’energia dell’Ariete. Protagonisti assoluti della scena, ma dotati anche di estremo talento e dalla voglia di arrivare in cima alla classifica. Ritmo e rock, ma anche melodia e poesia sia per l’Ariete che per i Queen. Un matrimonio perfetto, che potrebbe portare davvero a tanti successi.

Sembra incredibile ma questi 5 segni che saranno protagonisti nel bene e nel male dell’estate avranno bisogno ognuno della sua musica

Il Toro, abituato a scalciare nell’arena, è anche l’animale che, quando si muove, nonostante la mole sembra danzare sugli zoccoli. Fiero e coraggioso, come il pop latino-americano. Ricky Martin potrebbe benissimo rappresentare la voglia di vita di questo segno, che, come l’Ariete, unirà la forza alla passione. Un romanticismo che potrebbe far sognare, unito alla passione e alla voglia di vita che avrà il Toro per tutta l’estate.

Canzoni rilassanti per un Cancro nervoso

Sembra incredibile ma questi 5 segni avranno bisogno ognuno della sua musica. Come il Cancro, che, nervoso e instabile, dovrebbe ascoltare musica rilassante. Viene in mente quella della natura, fatta dei suoi suoni, o la musica gaelica. Musica vintage e ritorno agli anni ’70 e ’80 per il Capricorno, impegnato nella sua battaglia personale contro il Mondo. Nostalgia del tempo che fu e di una giovinezza che non tornerà. Per quello, meglio ascoltare Beatles e Lucio Battisti per ridare un po’ di fiducia alla vita. Chiudiamo la nostra rassegna coi Pesci, che si sentono dei cavalieri pronti a qualsiasi sfida e a qualsiasi duello. Allora per loro ecco le colonne sonore di King Arthur e dei film medievali. Per completare lo spirito guerriero dei Pesci dell’estate 2022 e prenotare una gita in una città piena di storia.

