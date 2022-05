Ancora una volta le azioni NVP si fermano prima scattare con decisione al rialzo. Quale potrebbe essere il future del titolo?

A guardare il grafico si potrebbe dire che la storia di NVP è ricca di occasioni mancate. Ogni volta che c’è stata, almeno a partire da ottobre 2021 in poi, un’accelerazione al rialzo, area 3,91 euro ha fermato i rialzisti respingendoli. Ad aprile è successa nuovamente la stessa cosa. Cioè, ancora una volta le azioni NVP si fermano prima scattare con decisione al rialzo.

Allo stato attuale, quindi, continua la proiezione ribassista che, dopo una fase molto volatile, sta lentamente portando le quotazioni verso area 3,25 euro. Questo livello è particolarmente importante in quanto una sua rottura in chiusura di settimana potrebbe definitivamente fare svoltare al ribasso la tendenza in corso. Fare, quindi, attenzione alla tenuta di questo livello.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al rialzo, gli obiettivi sono quelli indicati in figura, con la massima estensione rialzista che si trova in area 4,66 euro.

Avvertenze

Una nota importante prima di concludere e passare all’analisi grafica. NVP ha una capitalizzazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Tuttavia, il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore ai 10.000 euro. Come si vede nel grafico, infatti, il volume medio attuale scambiato in una settimana di contrattazioni si aggira intorno ai 15.000 pezzi. Si comprende, quindi, come con piccole somme sia possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni. Tuttavia, nonostante questi numeri, almeno negli ultimi tre mesi, il titolo non presenta una volatilità superiore alla media del mercato italiano.

C’è, però, un aspetto che non bisogna trascurare ed è legato al basso volume delle contrattazioni, la probabilità che su un time frame, sia esso giornaliero o settimanale, non ci siano scambi o siano concentrati nel corso dell’asta di apertura o di chiusura.

Queste due probabilità nel caso del time frame settimanale corrispondono al 7% e al 3%, rispettivamente. Sul giornaliero, invece, questa probabilità sale al 31% e 52%, rispettivamente. Praticamente circa un terzo delle sedute non vedono scambi sul titolo NVP.

Ancora una volta le azioni NVP si fermano prima scattare con decisione al rialzo. Dove potrebbero approdare secondo l’analisi grafica?

Il titolo azionario NVP (MILNVP) ha chiuso la seduta del 30 maggio invariato rispetto alla seduta precedente a quota 3,40 euro.

Time frame settimanale

