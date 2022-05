Spesso e volentieri nella vita ci sono degli eventi inaspettati e impossibili da prevedere, sia nel bene che nel male. Per chi studia astrologia questi colpi della sorte sono spesso giustificati dai transiti, ovvero dai movimenti del cielo rapportati al momento della nostra nascita. Ora in generale sembra che la volta celeste stia girando bene in un determinato campo soprattutto a un determinato nativo zodiacale. Infatti questo fortunato segno si vedrà piovere in testa una pioggia di soldi a catinelle inaspettata e avrà delle novità estremamente positive a livello professionale. Scopriamo insieme di chi si tratta e quali sono i motivi astrologici che giacciono dietro a questa inaspettata ventata di fortuna.

Cosa sta succedendo sopra di noi

Prima però diamo uno sguardo di insieme. È avvenuta da poco una fertilissima Luna nuova in Gemelli che scandirà più o meno l’andamento del prossimo mese. Questa ha portato dei particolari benefici ad alcuni segni zodiacali, ma in generale si incentra sui temi dell’archetipo in cui cade. In questo caso quindi sono favorite le attività di comunicazione, di scrittura e di socialità. Venere poi è da pochissimo entrata in domicilio nel segno del Toro e quindi anche le relazioni in linea generale sono favorite. Lo stesso accade per Marte che permane in Ariete, e che quindi trae benefici dal suo governatore. La maggior parte delle energie quindi risultano allineate. L’unica nota stonata è ancora data da Mercurio retrogrado fino ai primi di giugno.

Una pioggia di soldi a catinelle per questo segno tanto affaticato che finalmente avrà una grande rivincita sul lavoro a giugno

Passiamo però al segno che risulta particolarmente fortunato sul lavoro. Si tratta del Toro che ora si trova nel regno della sua “seconda casa”, ovvero quella dedicata ai beni materiali. Non è raro infatti che ora questo stia pensando spesso ai soldi, ma anche ad eventuali proprietà o investimenti. Dal 3 di giugno in poi saranno presenti delle buone occasioni da cogliere al volo. Nei primi tre giorni del nuovo mese è però importante ancora ascoltarsi e ponderare bene le decisioni che si prenderanno, evitando di buttarcisi a capofitto. La buona presenza di Venere permette inoltre di apparire calmi e rilassati e anche un po’ charmant in campo lavorativo. È quindi possibile fare colpo su un superiore o avere occasione di proporre una buona idea e nel tempo naturalmente incassarne gli utili.

