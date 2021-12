Il caffè è una delle bevande energetiche più in voga in tutto il Mondo. Ne esistono, infatti, diverse varianti: quella turca, quella allungata tipica degli Stati Uniti di America e infine l’espresso nostrano. La tazzina di caffè è oramai diventata uno dei simboli dell’italianità. Infatti oltre ad essere consumata dopo i pasti, è anche un momento conviviale per passare dei bei momenti al bar chiacchierando con i propri amici. A volte, però, molti di noi hanno paura di esagerare con l’assunzione di caffeina e temono che possa influire negativamente sul proprio umore e benessere. Le ricerche scientifiche che oggi andiamo ad illustrare, però, dovrebbero tranquillizzare anche i più ansiosi. Infatti sembra incredibile, ma questa è la dose di caffè giornaliera che potrebbe far bene alla salute e allontanare l’aterosclerosi. Vediamo dunque insieme di che cosa si tratta.

Ciò che tutti sanno di questa bevanda

La media italiana si attesta all’incirca sulle due tazzine per giornata. Stando su questi numeri, però, non si tratta di un eccesso. Secondo la rinomata Fondazione Veronesi, questa abitudine potrebbe portare più benefici che danni. Infatti questo ente riporta a sua volta gli studi del “New England Journal of Medicine”, che attestano che un’assunzione fino alle 5 unità non dovrebbe nuocere a soggetti in buona salute. Invece è da ridurre durante le fasi di gravidanza e di allattamento. I suoi benefici sono noti ai più: può aumentare lo stato di vigilanza e la reattività, riducendo la fatica. Però non può in assoluto sostituire delle mancate ore di sonno. Incamerarne troppo potrebbe portare a una riduzione dell’effetto benefico. In sintesi ecco perché il caffè non dà più energie secondo gli esperti.

Questa sostanza ricca di antiossidanti potrebbe contrastare la comparsa di alcune malattie di tipo cronico. Sempre secondo la Fondazione, berne almeno tre potrebbe addirittura portare dei benefici contro l’aterosclerosi. Questa, infatti, è stata ravvisata meno in coloro che sorseggiano abitualmente questa bevanda.

Le possibili controindicazioni presenti nell’uso del caffè

Però il caffè non è adatto a tutti. In primis è meglio fare attenzione, se assumiamo questa medicina o questo tipo di integratori non dovremmo bere caffè. Poi è meglio evitarlo se si soffre di ipertensione o se si assumono le seguenti tipologie di farmaci:

antibiotici chinolonici;

antidepressivi;

antipertensivi;

broncodilatatori.

