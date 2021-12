Quando qualcuno ama la cucina, il regalo che puntualmente riceve è un nuovo ricettario, magari di un altro chef. Ma ormai i ricettari sono quasi tutti online e se vogliamo trovare delle idee creative in cucina, Internet ne è pieno. Quindi altro che solito ricettario, per Natale ecco 3 idee regalo per chi ama la cucina che sicuramente adorerà. Non dobbiamo per forza regalare questi oggetti a qualcun altro, possiamo anche tranquillamente farci un regalo da soli. Vediamo allora un pochino qualche brillante idea regalo per chi ama cucinare.

Se amiamo fare i dolci, dobbiamo assolutamente conoscere gli stampi di Nordic Ware. Con questi stampi finalmente potremo dare vita alle nostre torte e ai nostri biscotti. Gli stampi hanno forme veramente deliziose e simpatiche, e ci sono anche quelli di Natale. Ad esempio c’è lo stampo per fare la torta a forma di Casa Pan di Zenzero, oppure c’è la foresta di pini e il villaggio natalizio. Ma non solo, perché ci sono anche le collezioni di Halloween, quelle con gli animali, con i personaggi di Frozen e tantissimi altri stampi per i biscotti. Insomma se qualcuno ama fare le torte, questo è sicuramente un regalo gradito. Oppure ci sono gli stampi di Birkmann che hanno sempre l’effetto 3D.

Un altro regalo invece può essere lo sparabiscotti. Un regalo super divertente, utile e carino. Questo funziona in modo veramente semplice. Basta inserire al suo interno la pasta per fare i biscotti, scegliere la forma e poi iniziare a schiacciare il pulsante. Dall’altra parte inizieranno a uscire i biscotti pronti da infornare.

L’ultima idea

Un altro regalo super utile, che può essere usato sia per fare dolci sia per fare i salati, sono le sfere di cera per la cottura in bianco o alla cieca. Queste si usano per fare le basi delle torte, possiamo usarle anche quando dobbiamo fare le torte rustiche ad esempio. In questo modo la base si cuocerà da sola senza la farcitura, e questo permette alla base di non inumidirsi e quindi poi di sfaldarsi. Le nonne, tempo fa, usavo il riso oppure i legumi per evitare che la pasta crescesse e si gonfiasse, oggi invece abbiamo le sfere in ceramica che fanno lo stesso lavoro. E così evitiamo di sprecare riso e legumi, che invece possiamo cucinare. Ecco allora 3 idee regalo per chi ama fare dolci e cucinare.

