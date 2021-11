Le mosche anche se non pungono sono degli insetti molto fastidiosi, talvolta anche più delle zanzare. Si poggiano continuamente sulla nostra pelle e anche se le scacciamo in continuazione ci ritornano immediatamente addosso, sulle gambe, sulle spalle, sul viso e sulla testa. Non solo si poggiano su di noi ma entrando nelle nostre abitazioni lo fanno ovunque, anche sul cibo che stiamo preparando, sulla frutta e sul pane, contaminandoli.

Insomma possono diventare un vero e proprio problema!

In questo articolo spieghiamo come fare per allontanare le mosche anche quelle fastidiosissime che si attaccano sulla pelle e ci fanno innervosire.

È possibile ricorrere ad alcuni rimedi naturali per allontanare le mosche dalla nostra casa.

Sono rimedi semplici e che possiamo adottare tutti. In questo modo evitiamo di ricorrere a soluzioni come le sostanze chimiche, che potrebbero nuocere alla salute e all’ambiente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come allontanare le mosche dalla pelle

Per allontanare le mosche dalla nostra pelle possiamo preparare in casa un repellente naturale.

Mettere delle buccia di limone e dei chiodi di garofano nell’aceto e fare macerare il tutto per due giorni. Versare la soluzione in una bottiglietta provvista di spruzzino, aggiungere un po’ di acqua e spruzzare sulla pelle.

Come allontanare le mosche dalla cucina

Per la presenza del cibo, la cucina probabilmente è il luogo dove le mosche sono più presenti.

Possiamo mettere in un bicchiere dell’aceto bianco e poggiarlo su un mobile della cucina. Oppure sistemare in qualche angolo una ciotola con all’interno bucce di agrumi, chiodi di garofano e qualche goccia di olio essenziale di uno dei due precedenti “ingredienti”.

Come fare per allontanare le mosche anche quelle fastidiosissime che si attaccano sulla pelle. La camera da letto

Prima di andare a dormire munirsi di un brucia essenze e mettere all’interno un po’ di acqua con delle gocce di olio essenziale di eucalipto.

Come allontanare le mosche dai vetri

Per allontanare le mosche dai vetri versare 100 ml di aceto in un litro di acqua, pulire con un panno e asciugare.