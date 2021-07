Con l’aumento delle temperature tornano inevitabilmente a farsi vedere nei nostri giardini, orti ed abitazioni le cimici.

La maggior parte delle volte cerchiamo l’aiuto nei classici insetticidi dei negozi, senza pensare che potremo risparmiare denaro con una semplice mossa.

Come sappiamo, le cimici sono animali totalmente innocui per l’uomo, infatti non pungono e non si moltiplicano nelle case, ma se schiacciate emettono cattivi odori.

Per proteggere la nostra casa dalle cimici basta solo questo geniale rimedio naturale

Nel caso ci trovassimo di fronte a questo problema, bisogna assolutamente cercare una soluzione perché questi animaletti sono difficili da debellare.

La prima cosa da fare è quella di prevenire che il problema si presenti, utilizzando l’olio di Neem, che ha un odore che le cimici detestano.

Nel momento in cui lo sentiranno, cercheranno di starne alla larga e, per essere sicuri che la casa respinga ospiti sgraditi, bisognerà irrorare periodicamente l’esterno.

Possiamo anche usarlo sul pavimento intorno alla casa, sui balconi, sulle finestre, sulle porte e tutti gli altri spazi da cui potrebbero accedere.

In alternativa possiamo anche mettere in infusione dieci foglie di menta in mezzo litro d’acqua circa.

Facciamo bollire il tutto, spegniamo il fuoco e facciamo raffreddare per dieci minuti circa, dopodiché aggiungiamo circa 5 ml di olio di Neem.

Versiamo la soluzione in uno spruzzino e nebulizziamo gli ingressi della casa, le fessure e le crepe dei muri, luoghi tattici dove si posizionano solitamente.

Per proteggere la nostra casa dalle cimici basta solo questo geniale rimedio naturale: veloce, semplice ed economico.

Curiosità

Molti non immaginano che le cimici entrano in casa con il bucato quando lo stendiamo fuori ad asciugare, è importante controllarlo prima di riportarlo dentro.

Se troveremo qualche insetto basterà scuotere bene il bucato, energicamente, stessa con i vestiti che indossiamo quando andiamo in luoghi immersi nella natura.

Fondamentali sono le zanzariere, per evitare l’accesso delle cimici in casa oppure anche sigillare gli infissi per chiudere le fessure da cui potrebbero passare.