I pesciolini d’argento sono degli insetti minuscoli che pur essendo inoffensivi, si riproducono rapidamente e possono cibarsi un poco alla volta dei nostri beni.

Questi insetti sono difficili da catturare perché tendono a nascondersi negli angoli più nascosti della nostra casa e sono difficili da individuare.

Se per allontanare le tarme basta 1 solo ingrediente a costo zero invece per sconfiggere i pesciolini d’argento basterebbe un prodotto che molti hanno già in casa.

Generalmente tendiamo a comprare dei prodotti appositi nei negozi ma molte volte abbiamo a portata di mano una soluzione che ci permette di risparmiare.

Per allontanare i pesciolini d’argento da casa basta solo questo inaspettato prodotto

Se intendiamo adottare una soluzione naturale, gli oli essenziali possono rivelarsi dei preziosi alleati in casa, apprezzati anche per la loro incredibile versatilità.

Per esempio, potrebbe essere utile sapere che uno in particolare ci potrebbe aiutare ad avere il bucato sempre profumato in modo naturale

Invece, per liberarci dalla presenza dei pesciolini d’argento in casa potremo utilizzare l’olio essenziale di lavanda, da versare negli angoli della casa.

Questo perché questi insetti detestano l’odore forte della lavanda, che contemporaneamente renderà profumata la nostra casa e li terrà alla larga.

Se non ne abbiamo disponibile a casa, potremo reperire facilmente questo olio essenziale in erboristeria oppure on line, se preferiamo.

In alternativa, potremo diluirne semplicemente qualche goccia in acqua, posizionando poi questa miscela in uno spray vuoto a disposizione.

Nebulizziamola nei luoghi dove si trovano frequentemente questi insetti e procediamo con l’operazione quotidianamente finché non saremo finalmente liberi dalla loro presenza.

Non tutti sanno che per allontanare i pesciolini d’argento da casa basta solo questo inaspettato prodotto dall’aroma particolarmente gradevole.

Per ottenere una maggiore efficacia potremo anche pensare di posizionare dei sacchetti di lavanda in ogni angolo della casa che potrebbe essere preso d’assalto dagli insetti.

In aggiunta possiamo sempre versarci sopra qualche goccia di questo olio essenziale, così la profumazione sarà maggiore e risulterà ancora più repellente per loro.

Infine, potremo anche versare alcune sue gocce all’interno di un detergente per la pulizia nebulizzandole in varie parti della casa per farla profumare ulteriormente.

Nonostante questo sia un prodotto naturale, si raccomanda di adottare sempre le necessarie cautele quando ci troviamo a maneggiarlo.

