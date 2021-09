Basta solo una semplice mossa per allontanare le cimici da casa una volta per tutte

Le cimici sono tra gli insetti più fastidiosi per l’uomo poiché si intrufolano ovunque.

Soprattutto in inverno a causa del freddo cercano il modo di entrare in casa per ripararsi dalle intemperie.

Sono in pericolo anche le nostre colture ma fortunatamente potremo allontanare definitivamente le cimici dall’orto grazie a questo alimento che abbiamo in casa.

Oltre che nell’orto, possiamo trovarle ovunque in casa: all’interno di vestiti, negli infissi oppure possono invadere le nostre piante ornamentali e danneggiarle.

Anche per la nostra salute è fondamentale ridurre al massimo la loro presenza partendo dalla cura di igiene e pulizia delle stanze.

Per allontanarle però non è necessario ricorrere a prodotti chimici che ci faranno spendere denaro.

Bisogna considerare che esistono dei semplici rimedi naturali che ci permetteranno allo stesso tempo di salvaguardare l’ambiente.

Una buona soluzione è rappresentata dagli oli essenziali che sono dei sensazionali alleati naturali utilissimi in casa.

Oltre ad essere fantastici per profumare ed igienizzare la casa, sono anche degli efficaci rimedi della nonna per allontanare i fastidiosi insetti tipici del periodo.

Oltre all’olio di Neem e il Tea Tree Oil che hanno entrambi delle incredibili proprietà antisettiche e repellenti, troviamo anche quello al Bergamotto.

Non è molto conosciuto ma quest’olio essenziale si ottiene dalla spremitura dell’omonimo agrume ed è coltivato soprattutto in Sicilia e in Calabria.

Anche tra le sue proprietà troviamo quelle antisettiche e repellenti, capaci di allontanare con la sola presenza molti di questi insetti.

Il suo aroma è infatti tanto piacevole per noi quanto insopportabile per gli insetti in questione che si allontaneranno immediatamente.

Sfruttando l’estratto di bergamotto potremo realizzare una miscela da utilizzare mediante l’utilizzo di uno spray.

Aggiungiamo in un vaporizzatore due terzi d’acqua ed un terzo di estratto di bergamotto.

A questo punto dovremo utilizzarlo spruzzandolo nelle aree più critiche della casa, anche vicino alle nostre piante per proteggerle.

Non tutti sanno che basta solo una semplice mossa per allontanare le cimici da casa una volta per tutte utilizzando un rimedio del tutto naturale.

Consigli

Nel caso passassimo una giornata in montagna o in collina, dovremo controllare il bucato, altrimenti in poco tempo potremmo ritrovarci con casa invasa.

Stessa cosa bisogna fare quando stendiamo i panni all’aria aperta, prima di riportarli dentro quando asciutti.

Approfondimento

