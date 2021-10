Le pulizie di casa sono fondamentali; sono lavori noiosi e ci occupano tanto tempo che spesso abbiamo difficoltà a ritagliarci.

Inoltre, i prodotti per la pulizia sono un costo non indifferente che va a sommarsi a tutte le altre spese mensili che abbiamo.

Sveleremo che spesso abbiamo la soluzione a portata di mano ma pochi immaginano che per avere pavimenti profumati e puliti basta solo questo prodotto naturale.

I lavori che ci impegnano per più tempo sono senza dubbio quelli su WC e vasca da bagno, essendo i luoghi dove il calcare tende ad accumularsi maggiormente.

Sembra incredibile ma per eliminare il calcare dal WC bastano solo 3 sorprendenti ingredienti

È fondamentale però mantenere il nostro WC pulito e splendente, soprattutto quando abbiamo ospiti a casa, altrimenti daremo una cattiva impressione.

A parte quest’aspetto, è comunque fondamentale disinfettarlo sovente, essendo usato costantemente da tutti i membri della casa.

Possono comparire frequentemente, all’interno del WC, delle macchie.

Tali macchie, caratterizzate da un colore giallognolo o marrone, sono fastidiose e difficili da rimuovere ma basteranno dei semplici ingredienti che tutti abbiamo in casa.

Per procedere dovremo utilizzare tre cucchiai di bicarbonato di sodio, una tazza di aceto bianco e una lattina di coca cola: tre ingredienti davvero versatili.

Rimarremo sorpresi nel sapere cosa può fare il bicarbonato se utilizzato per lavare gli asciugamani ma non solo, i suoi utilizzi in casa sono molteplici.

Dovremo versare la coca cola sulle parti macchiate e piene di calcare all’interno del water e attendere 30 minuti affinché inizi ad agire.

Trascorso il tempo necessario, prendiamo uno spazzolino di riciclo e iniziamo a spazzolare per mandare via le macchie.

Aggiungiamo ancora il bicarbonato e l’aceto che insieme, grazie alle loro straordinarie proprietà, produrranno una sorta di effervescenza utile allo scopo.

Dovremo solo lasciare agire il tutto per circa un quarto d’ora, utilizzare uno scopino che ci aiuterà a strofinare le macchie più ostinate e risciacquare.

A questo punto avremo effettuato una pulizia completa che ci permetterà di non sprecare denaro utilizzando prodotti che abbiamo già in casa.

Sembra incredibile ma per eliminare il calcare dal WC bastano solo 3 sorprendenti ingredienti che una volta scoperti non potremo fare a meno di utilizzare.

Come profumare il bagno

Dopo aver lavato il nostro bagno è necessario dargli una profumazione che dia la sensazione di freschezza e pulito.

In questo caso potremo utilizzare gli oli essenziali che sono del tutto naturali e garantiscono una lunga profumazione.

Per esempio, quelli al limone o al tea tree sono ideali; possiamo utilizzare quest’ultimo anche per avere strofinacci sempre profumati e igienizzati.

Basterà solamente aggiungere alcune gocce di olio essenziale alla miscela che prepareremo per pulire le superfici, allontanando così anche i cattivi odori.