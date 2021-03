Tutti conosciamo il bicarbonato, utilizzato in molteplici occasioni. Infatti questo prodotto ha la capacità di essere estremamente versatile.

Non si direbbe ma è incredibile cosa può fare il bicarbonato se utilizzato per lavare gli asciugamani.

Ammettiamolo, in fondo tutti abbiamo questo prodotto in casa.

Ingrediente multi-uso

Infatti, possiamo facilmente sostituire detersivi con questo ingrediente multi-uso.

Il bicarbonato di sodio è in grado di rimuovere le macchie più persistenti, anche quelle di grasso o olio che sono le più ostinate.

Basterà mescolare un cucchiaio di bicarbonato con dell’acqua.

Quando si sarà formata una crema compatta applichiamola sul tessuto macchiato, strofiniamo e lasciamola agire per quindici minuti.

È incredibile cosa può fare il bicarbonato se utilizzato per lavare gli asciugamani

Se vogliamo semplicemente sbiancare i nostri asciugamani che facilmente tendono ad ingiallire basterà utilizzare questo semplice trucco.

Mescoliamo il bicarbonato, il detersivo per i piatti e scaglie di sapone di Marsiglia affinché si formi una pasta.

Sfreghiamo il tutto sulle parti ingiallite e infine mettiamo il nostro asciugamano in lavatrice.

Ovviamente facciamo attenzione nell’impostare il lavaggio. Seguiamo scrupolosamente le istruzioni riportate sull’etichetta del nostro asciugamano.

Spesso gli asciugamani tendono a trattenere l’umidità: basteranno 250 ml di aceto bianco, 125 grammi di bicarbonato di sodio e acqua calda.

Mettiamo gli asciugamani che puzzano in lavatrice.

Procediamo prima con un lavaggio caldo aggiungendo solo l’aceto.

Avviamo poi un secondo lavaggio aggiungendo solo il bicarbonato.

Una volta terminato anche questo ciclo, lasciamo asciugare gli asciugamani all’aria aperta, sul balcone o nel nostro giardino.

In questo modo avremo rimosso l’umidità bloccata nel tessuto degli asciugamani e grazie al bicarbonato di sodio avremo eliminato i cattivi odori.

Se i nostri capi non sono così sporchi, o non puzzano così tanto, e non abbiamo tempo per i due lavaggi si può utilizzare un altro rimedio.

Basterà immergere un cucchiaio di bicarbonato di sodio in una bacinella piena di acqua tiepida con il nostro asciugamano.

Lasciamoli una notte intera nella bacinella. Il giorno dopo i nostri capi saranno puliti e morbidi.

È incredibile cosa può fare il bicarbonato se utilizzato per lavare gli asciugamani, perché non provare?