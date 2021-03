Come sappiamo, soprattutto per noi italiani, la cucina è il luogo più utilizzato della casa.

Preparare pasti caldi e freddi è all’ordine del giorno. E questo fa sì che gli strofinacci per la cucina si sporchino facilmente.

È altrettanto importante che questi vengono lavati frequentemente. E ciò per evitare che si formino batteri a causa, appunto, dello sporco.

Spesso tendiamo ad utilizzare prodotti chimici da supermercato per il lavaggio. Ma in realtà non sempre ciò è necessario.

Infatti, abbiamo a portata di mano alcuni rimedi naturali, semplici ed economici che vale la pena provare.

Non è difficile, avremo gli strofinacci sempre profumati e igienizzati grazie a questo incredibile olio essenziale.

Stiamo parlando del tea tree oil, conosciuto per le sue numerose proprietà come quelle antibatteriche e anti-odore.

Essendo un efficace disinfettante naturale è senz’altro un’ottima soluzione per igienizzare i nostri strofinacci.

Inoltre, quest’olio, grazie alla sua fragranza, renderà gli strofinacci molto profumati.

Per chi non lo sapesse, grazie alla sua funzione emolliente, è in grado di ammorbidire anche le macchie più secche.

La procedura è molto semplice. Sarà sufficiente versarne qualche goccia direttamente sulle macchie. Oppure, volendo, lo si può anche diluire in un bicchiere d’acqua.

Dopo che avremo versato il prodotto basterà attendere mezz’ora circa e poi risciacquare con acqua calda a mano.

Altrimenti, se vogliamo comunque utilizzare il nostro solito detersivo, basterà aggiungervi cinque gocce d’olio essenziale e poi procedere con il lavaggio in lavatrice.

I risultati saranno garantiti grazie alla capacità di quest’olio di detergere in profondità.

Vale la pena provare. Così facendo avremo gli strofinacci sempre profumati e igienizzati. E tutto grazie a questo incredibile olio essenziale.

È preferibile adottare sempre alcuni piccoli accorgimenti quando si tratta di lavare i nostri strofinacci: