Noi italiani sul cibo siamo molto patriottici. Pensiamo di vivere nel Paese che ha la cucina migliore del Mondo, siamo proprio abituati a vederla così. Ce lo ripetiamo costantemente, anche, e soprattutto, quando parliamo con i nostri amici stranieri. In un recente articolo, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo però dovuto dare al Lettore un’amara verità. Secondo la guida Michelin, infatti, non è l’Italia ad essere il Paese in cui mangia meglio, ma questo.

Possiamo ancora immaginare lo sgomento di tanti connazionali ed è per questa ragione che abbiamo fatto un’ulteriore ricerca. Abbiamo pensato, infatti, di andare a capire se almeno una città italiana fosse la prima al Mondo per la qualità del cibo. Purtroppo, invece, sembra incredibile ma non è in Italia la città dove si mangia meglio.

La capitale del Giappone

Parliamo proprio di Tokyo, coronata da ormai il 2020 dalla Guida Michelin come la città migliore del Mondo a livello gastronomico. In particolare, nella capitale del Giappone ci sono più di 220 ristoranti stellati. Tra questi, ben 11 hanno le tanto agognate tre stelle. Questo grande riconoscimento va non tanto o solo alla città, ma proprio alla straordinaria cultura gastronomica del Paese del Sol Levante. Ciò che sorprende è che i ristoranti che hanno avuto questi importanti riconoscimenti non sono tutti inaccessibili. Alcuni sono anche economici, basta solo saper cercare bene.

Sembra incredibile ma non è in Italia la città dove si mangia meglio

In particolare, le specialità giapponesi che sembrano aver impressionato di più gli ispettori della guida Michelin sembrano proprio gli spiedini yakitori e le varie tempure.

In particolare, gli spiedini in questione sono di pollo e sono alla griglia. Si tratta di un tipico cibo da strada, che però alcuni chef hanno migliorato servendoli anche in lussuosissimi ristoranti. Ora non abbiamo proprio più scuse, dobbiamo cercare di andare in Giappone!