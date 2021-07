Noi italiani non ci stanchiamo mai di mangiare e di parlare di pomodori. Il loro colore è quello della nostra bandiera, di moltissime delle nostre città. Il rosso del pomodoro ci fa sentire sempre a casa quando prepariamo la cena o il pranzo. Oltre al colore, amiamo le diverse forme di pomodori. Forse siamo solo noi italiani ad avere la capacità di distinguere l’uso del pomodoro tramite la sua forma.

Sappiamo che i ciliegini vanno bene in insalata, che i cuori di bue sono perfetti per i sughi. Naturalmente, quando si parla di pomodoro anche gli stranieri parlano di noi. C’è un importante giornale inglese, il The Guardian, che ha stilato recentemente una classifica sui pomodori. In particolare, gli inglesi hanno cercato di classificare i pomodori secondo la loro innata qualità. Noi italiani dovremmo essere molto felici, dato che abbiamo conquistato posizioni molto interessanti. Tra i pomodori premiati ce n’è uno che purtroppo è sconosciuto ai più. Infatti, in pochissimi lo conoscono ma questo è tra i migliori pomodori al Mondo.

Le meraviglie delle campagne dell’Agro sarnese

Uno dei migliori pomodori del Mondo è un San Marzano che viene direttamente da una zona molto precisa. Secondo gli inglesi, tra le glorie del Pianeta si trova il pomodoro dell’agro sarnese. Parliamo di un territorio che è a metà tra Salerno e Napoli. Siamo dunque in piena Campania, terra ricchissima di cultura, storia e gastronomia, come raccontiamo in questo articolo.

Di sicuro, uno dei fattori di grande successo del territorio è la prossimità con il mare. Infatti, oltre alla tipica e rinfrescante brezza, la vicinanza con il mare impedisce l’arrivo di escursioni termine pesanti. Inoltre, in autunno e in inverno piove tantissimo, mentre d’estate quasi niente. Ecco gli “ingredienti” per avere un grande pomodoro.